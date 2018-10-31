Беларусь намерена вступить в ВТО в 2020 году









"Действительно, наши переговоры по вступлению в ВТО продолжаются уже долго. И этот состав правительства намерен интенсифицировать их. Правительство ставит себе задачу к концу 2019 г. завершить эти переговоры, для того чтобы в 2020 г. нас приняли во Всемирную торговую организацию", - отметил Румас.





"У нас осталось семь стран или групп стран, с которыми нам надо завершить переговоры и подписать протоколы. Мы знаем, что является камнем преткновения при каждом блоке из этих переговоров, но также видим и пути их решения", - подчеркнул Румас.





Между тем, как утверждает сайт белорусского МИДа, Беларусь уже де-факто живет по правилам ВТО с 2012 года, так как эти правила, равно как и обязательства Российской Федерации в ВТО, легли в основу права ЕАЭС.





Переговоры по присоединению к ВТО Беларусь ведет с 1993 года.