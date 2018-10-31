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Беларусь намерена вступить в ВТО в 2020 году

31.10.2018 21:59 — Разное | Партизан  
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Беларусь намерена ускорить работу по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Минск рассчитывает, что это произойдет в 2020 г., заявил премьер-министр Сергей Румас.



"Действительно, наши переговоры по вступлению в ВТО продолжаются уже долго. И этот состав правительства намерен интенсифицировать их. Правительство ставит себе задачу к концу 2019 г. завершить эти переговоры, для того чтобы в 2020 г. нас приняли во Всемирную торговую организацию", - отметил Румас. 

"У нас осталось семь стран или групп стран, с которыми нам надо завершить переговоры и подписать протоколы. Мы знаем, что является камнем преткновения при каждом блоке из этих переговоров, но также видим и пути их решения", - подчеркнул Румас.

Между тем, как утверждает сайт белорусского МИДа, Беларусь уже де-факто живет по правилам ВТО с 2012 года, так как эти правила, равно как и обязательства Российской Федерации в ВТО, легли в основу права ЕАЭС.

Переговоры по присоединению к ВТО Беларусь ведет с 1993 года.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь намерена ускорить работу по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО). Минск рассчитывает, что это произойдет в 2020 г., заявил премьер-министр...
 
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