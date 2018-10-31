пишет Еврорадио. За использование данной информационной продукции граждане будут наказываться в соответствии со статьёй 17.11 [изготовление, распространение, хранение экстремистских материалов] Коддекса Республики Беларусь об административных правонарушениях <...>", — ответили в ведомстве. "Использование данного текста запрещено с какими-нибудь другими надписями или без них, вне зависимости от носителя информации, а также сама звуковая оболочка текста, произнесённая в виде слов,Еврорадио. За использование данной информационной продукции граждане будут наказываться в соответствии со статьёй 17.11 [изготовление, распространение, хранение экстремистских материалов] Коддекса Республики Беларусь об административных правонарушениях <...>", — ответили в ведомстве.





Также Анисим поинтересовалась, будет ли применяться такая же норма в отношении тех, кто использует слово "Бульбаш" в названиях товаров и зарегистрированных товарных брендов. На это Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью МВД ответило так:





"Ввиду отсутствия запрета на использование слова "Бульбаш", привлечение граждан к адміністратівной ответственности за его использование не предусмотрено".





В сентябре 2018 года на основании решения Центрального района Минска кричалка "Хто не скача, той..." была признана экстремистской и включена в Республиканский список экстремистских материалов.









Упомянутая кричалка звучала 8 сентября на минском стадионе "Динамо" во время матча футбольных сборных Беларуси и Сан-Марино. Если раньше в Беларуси наказывали за распространение в интернете видео с ней, теперь запрещено ее скандирование, изображение в различных формах. СМИ не могут приводить или озвучивать содержание кричалки.



