|
МВД ответило депутату Палаты представителей Елене Анисим по поводу признания экстремистским высказывания "Хто не скача, той..."
В частности, обращении к МВД Анисим интересовалась, каким будет наказание за выкрикивание речовки.
"Использование данного текста запрещено с какими-нибудь другими надписями или без них, вне зависимости от носителя информации, а также сама звуковая оболочка текста, произнесённая в виде слов,
Также Анисим поинтересовалась, будет ли применяться такая же норма в отношении тех, кто использует слово "Бульбаш" в названиях товаров и зарегистрированных товарных брендов. На это Управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью МВД ответило так:
"Ввиду отсутствия запрета на использование слова "Бульбаш", привлечение граждан к адміністратівной ответственности за его использование не предусмотрено".
В сентябре 2018 года на основании решения Центрального района Минска кричалка "Хто не скача, той..." была признана экстремистской и включена в Республиканский список экстремистских материалов.
Упомянутая кричалка звучала 8 сентября на минском стадионе "Динамо" во время матча футбольных сборных Беларуси и Сан-Марино. Если раньше в Беларуси наказывали за распространение в интернете видео с ней, теперь запрещено ее скандирование, изображение в различных формах. СМИ не могут приводить или озвучивать содержание кричалки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МВД ответило депутату Палаты представителей Елене Анисим по поводу признания экстремистским высказывания "Хто не скача, той..."
В частности, обращении к МВД Анисим интересовалась, каким будет наказание за выкрикивание речовки.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)