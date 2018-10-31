Совет Республики ратифицировал соглашение с Грузией о безвизовом режиме

Совет Республики одобрил сегодня на заседании сессии ратификацию соглашения между правительствами Беларуси и Грузии о взаимных безвизовых поездках граждан.

Межправительственное соглашение подписано в Тбилиси 22 марта этого года во время официального визита президента Беларуси в Грузию и в соответствии с его указом от 21 марта №113 "О проекте международного договора", сообщает государственное агентство БелТА со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Евгения Шестакова.

Данный документ предусматривает безвизовый въезд и пребывание граждан Беларуси и Грузии на территории государств-сторон сроком не более 90 дней в календарном году с даты первого въезда.

Замминистра напомнил, что дипломатические отношения между двумя странами установлены 6 января 1994 года. В обоих государствах открыты и успешно функционируют диппредставительства. Белорусско-грузинские контакты на высшем и высоком уровне динамично развиваются. Беларусь активно взаимодействует с Грузией в рамках ООН, ОБСЕ, Совета Европы, Всемирной туристской организации, инициативы "Восточное партнерство", других международных организаций и площадок. Оказывается взаимная поддержка по вопросам продвижения кандидатур в выборные органы международных организаций. Договорно-правовая база международных отношений насчитывает более 40 международно-правовых документов различного уровня.

"В январе-августе экспорт белорусской продукции в Грузию составил почти $41 млн, а импорт грузинских товаров - $14 млн. Основу экспорта составляют вагоны железнодорожные, молоко и молочные продукты, автомобили грузовые, лекарственные средства, мебель, колбасные изделия. Из Грузии импортировались минеральные воды, вина виноградные, спиртные напитки, нефтепродукты, орехи", - подчеркнул дипломат.

Кроме того, странами начата реализация проектов в производственной сфере. "В марте в Тбилиси открыто сборочное производство белорусских лифтов, продолжается работа по созданию сборочного производства малых тракторов МТЗ в Батуми, ведутся переговоры по созданию совместного производства по выпуску лекарственных препаратов", - сказал Е.Шестаков.