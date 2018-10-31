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Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд

01.11.2018 00:56 — Разное | Tut.by  
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Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 13 самых высокооплачиваемых мертвецов шоу-бизнеса, творчество которых приносит правообладателям самый высокий доход после смерти самих звезд. Подсчеты издания, приуроченные к Хэллоуину, показывают, что все фигуранты рейтинга заработали почти в два раза больше, чем годом ранее — $628 млн против $312 млн. ​


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На первой строке рейтинга — Майкл Джексон с заработком в $400 млн в год. Большую часть этой суммы — $287 млн — принесла единственная сделка: фонд наследников Майкла Джексона (Michael Jackson Estate) продал американской «дочке» Sony принадлежавшую ему 10-процентную долю компании долю компании EMI Music Publishing, которая владеет правами на более чем 2 млн песен. 

 На второй позиции расположился Элвис Пресли с $40 млн. В мире ежегодно продается примерно миллион копий его альбомов. Однако большую часть дохода Пресли приносят билеты в его поместье Грейсланд в Мемфисе. После его смерти жена певца Присцилла превратила дом в туристический аттракцион (год назад там открыли отель). Существенный вклад в эту сумму вносит также торгово-развлекательный комплекс «Мемфис», открытый напротив Грейсланда.

Скончавшийся в 2016 году гольфист Арнольд Палмер, уступивший Элвису принадлежавшее ему годом раньше второе место, заработал $35 млн. Под его именем продаются спортивное снаряжение и напитки — в этом году совместно с пивоваренной компанией Molson Coors был выпущен алкогольный напиток под брендом Arnold Palmer, отмечает Forbes. Создатель песика Снупи художник-карикатурист Чарльз Шульц в 2017 году показал доход $38 млн и занимал третье место. В этом году автору комиксов удалось закрепиться только на четвертом месте с $34 млн.

Боб Марли, под именем которого выпускается различная продукция — от наушников и микрофонов до приспособлений для курения — разместился на пятой строке с $23 млн. Шестое место Forbes отвел детскому писателю и мультипликатору Доктору Сьюзу (настоящее имя — Теодо́р Зойс Гайзель), создателю сказок для самых маленьких, на которых выросло не одно поколение американцев. Он повторил свой прошлогодний успех — $16 млн.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер дебютировал в рейтинге Forbes на седьмом месте среди богатейших мертвецов с $15 млн. Этот результат обусловлен тем, что наследники Хефнера продали принадлежавшую ему недвижимость, отмечает Forbes. Еще один дебютант рейтинга — рэпер XXXTentacion — разместился на 11-м месте с $11 млн.

В рейтинг вернулась Мэрилин Монро с доходом в $14 млн (восьмое место), полученным благодаря новым лицензионным соглашениям на выпуск продукции с использованием ее образа (в том числе для ручек Montblanc). В прошлогодний список она не попала. На девятом месте певец и гитарист Принс ($13 млн), за ним — Джон Леннон ($12 млн). На предпоследнем, 12-м месте боксер Мохаммед Али: $8 млн его наследникам принесли контракты со швейцарским брендом часов Tag Heuer и контракт с сетью Fox Broadcasting на использование его изображения в рекламе Super Bowl. Последнее место занимает фотомодель Бетти Пейдж ($7 млн), которая считается иконой стиля Pin-up.

 
 
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Приуроченный к Хэллоуину рейтинг Forbes ранжирует мертвецов из шоу-бизнеса по уровню доходов. "Смерть не остановила коммерческий успех Майкла Джексона", - отмечает...
 
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