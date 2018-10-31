1 ноября. Календарь дат и событий

Месяц ноябрь назван от англ. November (от лат. novem "девять", таковым по счёту он был у римлян).

ПРАЗДНИКИ:

Католический мир - День всех святых.

Всемирный день вегана (вегетарианца).

ПРИМЕТЫ:

Святой Садок, избавитель от напрасной (без покаяния, случайной) смерти. Иванов день - проводы осени, встреча зимы. Давали день отдыха лошадям.

РОДИЛИСЬ:

1578 Дмитрий Михайлович ПОЖАРСКИЙ, российский князь. Соратник К. МИНИНА.

1798 Бенджамин Ли ГИННЕСС, ирландский пивовар и первый лорд-мэр Дублина. Сегодня пиво «Guinness» известно во всем мире.

1815 Кроуфорд Уильямсон ЛОНГ, американский врач, первым применивший эфир в лечебной практике. В 1842 году впервые использовал эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента, но опубликовал свои отчёты лишь в 1849 году. Тем временем в 1846 году эфир применил и хирург-дантист из Бостона Уильям МОРТОН. Но слава первооткрывателя досталась скромному Лонгу, а Мортон, пытавшийся судиться с другими претендентами, впал в мизантропию.

1851 Пауль Эммер АДЛЕР, знаменитый синоптик. Несчастный учёный-климатолог не мог спокойно выйти из дома, поскольку все соседи считали своим долгом заглянуть к нему (даже по ночам) и осведомиться о погоде на предстоящий день. В конце концов, Адлер начал вывешивать прогнозы погоды на грядущие сутки на дверях своего дома, только так он мог гарантировать себе спокойную ночь.

1962 Энтони КИДИС, вокалист американской группы «Red Hot Chili Peppers».

1956 Марк Рейнольдз ХЬЮЗ, основатель компании «Гербалайф». Имел образование 9 классов. Свою корпорацию многоуровневого маркетинга основал в 16 лет. Умер в 2000 году.

1973 Мария Михайловна ПОРОШИНА, российская актриса. У неё дочь Полина от гражданского брака с актёром Гошей КУЦЕНКО и три дочери от брака с актёром Ильёй ДРЕВНОВЫМ. Ныне в разводе, беременна пятым ребёнком.

1973 Айшвария РАЙ (БАЧЧАН), индийская актриса и модель, «Мисс мира» 1994 года.

1990 Габриэла СОУКАЛОВА, чешская биатлонистка. В мае 2016 года вышла замуж за бадминтониста Петра КОУКАЛА, после чего её фамилия изменилась на одну букву - КОУКАЛОВА.

1995 Маргарита Абдулловна МАМУН, российская гимнастка.

СОБЫТИЯ:

1604 Состоялась первая постановка трагедии ШЕКСПИРА «Отелло» (в лондонском дворце Уайтхолл).

1775 С интервалом в 40 минут два подземных толчка разрушили столицу Португалии Лиссабон. На город обрушилась волна цунами, он был затоплен водами реки Тежу и одновременно охвачен пожаром. Погибли примерно 30.000 человек, было разрушено 9000 зданий.

1834 Первое упоминание в печати о карточной игре покер, описанной, как «игра лодочников Миссисипи».

1897 Студентами в итальянском Турине был основан футбольный клуб «Ювентус» (от латинского iuventus - юность).

1921 В Минске был основан Белорусский государственный медицинский университет.

1924 На московском автомобильном заводе «АМО» (ныне ЗИЛ) был собран первый советский грузовой полуторатонный автомобиль АМО-Ф-15. 7 ноября первые десять машин прошли во главе колонны демонстрантов по Красной площади в Москве.

1927 Был создан футбольный клуб «Динамо» (Киев).

1944 Жительнице поселка Мамонтовка Московской области Анне АЛЕКСАХИНОЙ в Кремле был вручен первый орден «Мать-героиня».

1955 В СССР были вновь разрешены аборты, запрещённые с 1936 года. Страна быстро вышла на одно из первых мест в мире по этому показателю.

1959 В Ленинграде открылся первый в СССР Дворец бракосочетаний.

1997 Англичанин С. ГАЙЛАРД продемонстрировал самую высокую в мире кукурузу - 4 м 14 см

1997 Начал вещание телеканал «Культура».

2017 Умер Владимир МАКАНИН, российский писатель.