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Открытая конференция ACCELERATE соберет в Минске лидеров бизнеса и ИТ

01.11.2018 00:00 — Разное | Ежедневник  
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Открытая конференция ACCELERATE соберет в Минске лидеров бизнеса и ИТ

Лидеры крупнейших компаний соберутся на одной площадке, чтобы поделиться опытом ускорения маркетинга, продаж и сервиса, а также гибкого управления процессами организации.

22 ноября в Минске состоится открытая конференция ACCELERATE — одно из самых масштабных мероприятий этой осени для представителей бизнеса и ИТ-сообщества.

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Среди спикеров мероприятия ― первые лица, топ-менеджеры и эксперты ведущих организаций Беларуси и СНГ: 21vek.by, Белгазпромбанк, ИВЦ Министерства финансов Республики Беларусь, Банк Москва-Минск, Mercedes-Benz Беларусь (Автомобильный дом «Энергия ГмбХ»), Укртелеком, Orange Process, Pro Retail, Beesender, TSI, и других.

Мероприятие проводится в рамках Глобального тура Террасофт — серии бесплатных мероприятий в 15 городах мира для представителей бизнес- и ИТ-сообщества, целью которых является обмен опытом и знаниями в различных вопросах управления компанией.

В ПРОГРАММЕ МЕРОПРИЯТИЯ:

KEYNOTE-СЕССИЯ. Яркая открывающая сессия с участием признанных бизнес- и ИТ-лидеров о роли ускорения в бизнесе, а также готовности компаний к работе в условиях непрерывных изменений.

ИСТОРИИ УСПЕХА И КЕЙСЫ. Вдохновляющие выступления лидеров рынка, первых лиц и топ-менеджеров известных компаний о стратегиях, подходах и инструментах, которые являются основой для ускорения и помогают развивать бизнес в цифровую эпоху.

ИНСТРУМЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ. ИТ-директора и эксперты в области цифровизации расскажут об использовании современных технологий в различных сферах деятельности предприятия, изменениях в ИТ-процессах и эволюции ИТ-департаментов.

МАСТЕР-КЛАССЫ. Практические доклады по маркетингу, продажам и сервису, а также управлению бизнес-процессами организации. Полученные знания и инсайты помогут найти новые возможности для роста и станут драйвером изменений в компании.

ЭКСПО И НЕТВОРКИНГ

Открытая конференция ACCELERATE — еще и территория для общения и обмена идеями, где участники смогут расширить круг деловых контактов, найти новых клиентов и партнёров. В рамках мероприятия будут работать интерактивные демо-площадки для знакомства с продуктами и решениями для бизнеса. Участники смогут протестировать CRM- и BPM-инструменты bpm’online и отраслевые решения партнеров Террасофт.

Узнать детали и зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте мероприятия. Участие бесплатное.


 ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ

Компания Террасофт — лидер на российском рынке корпоративного программного обеспечения для управления бизнес-процессами и CRM, с офисами в семи странах и более чем 500 партнерами в России и по всему миру. Тысячи крупных и средних компаний используют платформу bpm’online для оптимизации и ускорения процессов продаж, маркетинга и сервиса, а также операционных процессов организации. Продукты bpm’online включены в Магические Квадранты Gartner и лидируют в Forrester Wave. Миссия Террасофт — помогать компаниям ускоряться! Подробнее >>

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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