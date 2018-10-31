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Источники сообщают о задержании бизнесмена Израилевича

01.11.2018 01:13 — Разное | БДГ  
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Белорусские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили поздно вечером 31 октября о том, что скандально известный бизнесмен Аркадий Израилевич задержан за попытку дачи взятки.

Как сообщает НН со ссылкой на неназванный источник, бизнесмена задержали 30 октября за попытку дачи взятки для урегулирования неких строительных вопросов. Журналисты отмечают, что бизнесмен, который довольно активно ведет свои страницы в социальных сетях и постоянно вступает в переписку с другими пользователями, был онлайн в последний раз утром во вторник 30 октября.

Адвокат бизнесмена Елена Колозаева не опровергла, и не подтвердила информацию о задержании Израилевича, сообщив лишь, что не готова к комментариям.

Аркадий Израилевич стал широко известен после многочисленных скандалов, связанных со строительством в Куропатах ресторана «Поедем поедим», к которому он имеет косвенное отношение. Уже полгода активисты несут «куропатскую вахту», не пуская в ресторан автомобили и рассказывая потенциальным посетителям заведения о том, что оно стоит в зоне массовых расстрелов времен сталинских репрессий. Бизнесмен ранее приезжал к ресторану и вступал с активистами в споры, также он активно переписывался с ними и другими пользователями в социальных сетях. Зачастую его критиковали за крайне резкие выражения и хамство. Он также подал подал иск против газеты «Новы Час», но проиграл суд.

На прошлой неделе бизнесмен снова попал на страницы ведущих порталов из-за скандала с неправильной парковкой его «Бентли». Автомобиль занял место для инвалидов, а после того, как автомобиль бизнесмена подперла машина ведущего Юрия Таболина (который имеет право ставить автомобиль на место для людей с инвалидностью), последнему позвонили и начали угрожать. В результате в фейсбуке разгорелся некрасивый скандал.

Официально задержание бизнесмена не подтверждено.

 
 
Ссылка на источник 41
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Белорусские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили поздно вечером 31 октября о том, что скандально известный бизнесмен Аркадий Израилевич задержан за попытку...
 
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