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Источники сообщают о задержании бизнесмена Израилевича
Белорусские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили поздно вечером 31 октября о том, что скандально известный бизнесмен Аркадий Израилевич задержан за попытку дачи взятки.
Как
Адвокат бизнесмена Елена Колозаева не опровергла, и не подтвердила информацию о задержании Израилевича, сообщив лишь, что не готова к комментариям.
Аркадий Израилевич стал широко известен после многочисленных скандалов, связанных
На прошлой неделе бизнесмен снова попал на страницы ведущих порталов из-за скандала с неправильной парковкой его «Бентли». Автомобиль занял место для инвалидов, а после того, как автомобиль бизнесмена подперла машина ведущего Юрия Таболина (который имеет право ставить автомобиль на место для людей с инвалидностью), последнему позвонили и начали угрожать. В результате в фейсбуке разгорелся некрасивый скандал.
Официально задержание бизнесмена не подтверждено.
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Белорусские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили поздно вечером 31 октября о том, что скандально известный бизнесмен Аркадий Израилевич задержан за попытку...
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