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Лукашенко: В основе нашей демократии лежит нормальная жизнь людей

01.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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В Минске в эти дни проходит Мюнхенская конференция по безопасности, на которой, в частности, говорили о конфликтах и способах их преодоления, передает телеканал «МИР 24».

«Посмотрите, какие процессы происходят у вас, на Западе, в государствах. А вы талдычите по-прежнему о какой-то демократии, даже не пытаясь изучить, какие процессы происходят здесь, на постсоветском пространстве: в той же России, Беларуси, Молдове, Украине, Казахстане и других республиках. Я часто говорю: вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей», – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он также отметил, что Беларусь вынуждена прежде всего думать о своей безопасности, потому что страна находится между геополитическими гигантами: Россией и Евросоюзом. А Минску нужны нормальные отношения как с Европейским, так и с Евразийским союзами.

Глава государства также подчеркнул, что Беларусь готова вносить свою лепту в решение того или иного конфликта, в том числе на Украине.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни в Минске.
 
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