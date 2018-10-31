Лукашенко: В основе нашей демократии лежит нормальная жизнь людей

В Минске в эти дни проходит Мюнхенская конференция по безопасности , на которой, в частности, говорили о конфликтах и способах их преодоления, передает телеканал «МИР 24».

«Посмотрите, какие процессы происходят у вас, на Западе, в государствах. А вы талдычите по-прежнему о какой-то демократии, даже не пытаясь изучить, какие процессы происходят здесь, на постсоветском пространстве: в той же России, Беларуси, Молдове, Украине, Казахстане и других республиках. Я часто говорю: вы скоро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей», – заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Он также отметил, что Беларусь вынуждена прежде всего думать о своей безопасности, потому что страна находится между геополитическими гигантами: Россией и Евросоюзом. А Минску нужны нормальные отношения как с Европейским, так и с Евразийским союзами.

Глава государства также подчеркнул, что Беларусь готова вносить свою лепту в решение того или иного конфликта, в том числе на Украине.