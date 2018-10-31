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Лукашенко: В основе нашей демократии лежит нормальная жизнь людей
01.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
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Он также отметил, что Беларусь вынуждена прежде всего думать о своей безопасности, потому что страна находится между геополитическими гигантами: Россией и Евросоюзом. А Минску нужны нормальные отношения как с Европейским, так и с Евразийским союзами.
Глава государства также подчеркнул, что Беларусь готова вносить свою лепту в решение того или иного конфликта, в том числе на Украине.
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Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на Мюнхенской конференции по безопасности, которая проходит в эти дни в Минске.
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