В Беларуси тратить маткапитал можно будет до 18-летия ребенка

Семьям Беларуси можно будет тратить материнский капитал до того, как ребенку исполнится 18 лет. Такую инициативу обсудили парламентарии республики.

«Наша комиссия выступала за то, чтобы использовать семейный капитал, не дожидаясь 18-летнего возраста ребенка. И вот сегодня это также прозвучало из уст премьер-министра. Семейный капитал пойдет на улучшение жилищных условий многодетной семьи или на получение образования одного из членов семьи», – заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению и физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Курсевич.

Программа господдержки семей, которые воспитывают трех и более детей, работает в республике уже три года. Она называется «Семейный капитал». Размер выплаты за одного ребенка составляет десять тысяч долларов.

Сейчас программа действует до 2019 года. Парламентарии хотят ее продлить еще на пять лет.