﻿ В Беларуси тратить маткапитал можно будет до 18-летия ребенка. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси тратить маткапитал можно будет до 18-летия ребенка

01.11.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Семьям Беларуси можно будет тратить материнский капитал до того, как ребенку исполнится 18 лет. Такую инициативу обсудили парламентарии республики. 

«Наша комиссия выступала за то, чтобы использовать семейный капитал, не дожидаясь 18-летнего возраста ребенка. И вот сегодня это также прозвучало из уст премьер-министра. Семейный капитал пойдет на улучшение жилищных условий многодетной семьи или на получение образования одного из членов семьи», – заявила заместитель председателя Постоянной комиссии по здравоохранению и физической культуре, семейной и молодежной политике Палаты Представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Курсевич.

Программа господдержки семей, которые воспитывают трех и более детей, работает в республике уже три года. Она называется «Семейный капитал». Размер выплаты за одного ребенка составляет десять тысяч долларов. 

Сейчас программа действует до 2019 года. Парламентарии хотят ее продлить еще на пять лет. 

Напомним, ранее стало известно, что сроки рассмотрения заявления на выдачу маткапитала в России сократили вдвое. 



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА
 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такую инициативу обсудили парламентарии республики.
 
Новости дня
Новости разные
 
Птицей 2019 года стал самый редкий хищник в Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика