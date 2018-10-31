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Птицей 2019 года стал самый редкий хищник в Европе

01.11.2018 05:52 — Разное | Партизан  
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Орнитологи выбрали птицу 2019 года, им стал большой подорлик, сообщает "Ахова птушак Бацькаўшчыны".


Фото: ptushki.org
Несмотря на то, что эта птица — один из самых редких хищных видов в Европе, одна из наибольших её популяций гнездится как раз в Беларуси. В белорусских лесах живёт 12-150 пар большого подорлика — больше, чем во всём Евросоюзе.

Большой подорлик любит глухие места на болотах и у болот и очень боится людей. 

"Большому подорлику грозит много факторов: исчезновение низинных болот — главных мест обитания этой птицы, приближение людей в гнездовой период: если кто-то в это время будет ходить под гнездом, большой подорлик его покинет. Строительство дорог на Ольманских болотах, сбор ягод на гнездовых участках — это все негативные факторы. Также угрозу несет уменьшение разнообразия видов жертв в местах охоты подорлика — куликов, уток. Это общая тенденция по всему Полесью", — рассказал Валерий Домбровский, координатор проекта по охране большого подорлика.

Большой подорлик уже улетел на юг. В прошлом году специалисты АПБ прикрепили передатчики на 8 орлецов. За их миграцией и перемещениями на зимовке в Греции и Африке можно следить на карте ptushki.org/eagle.

Национальную кампанию "Птица года" АПБ проводит с 2000 года, чтобы привлечь внимание людей к диким птицам Беларуси, их проблемам и необходимости сохранения тех мест, где они живут. Весь следующий год будут проходить мероприятия, посвященные большому подорлику, к которым смогут присоединиться взрослые и дети.


 
 
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Орнитологи выбрали птицу 2019 года, им стал большой подорлик, сообщает "Ахова птушак Бацькаўшчыны".
 
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