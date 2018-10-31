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Футбол. Арестован чемпион мира

01.11.2018 05:21 — Разное | Партизан  
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Бывший нападающий «Удинезе», «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта осужден на два года за незаконное хранение оружия.



Об этом передает Oxu.Az со ссылкой на «Советский спорт».

Экс-нападающий мог быть отправлен в тюрьму на шесть лет из-за того, что его подозревали в связях с мафией.

Однако позднее обвинения были сняты. Отец Яквинты при этом был осужден на 19 лет за связи с преступной группировкой.

«Мою жизнь пытаются разрушить ни за что, просто потому что я из Калабрии. Я выигрывал чемпионат мира и горжусь своим происхождением.

С мафией мы никак не связаны, а теперь с нами обращаются, как с собаками. И не только со мной, но и с моей семьей», - приводит слова Яквинты-младшего ANSA.

Яквинта выиграл чемпионат мира - 2006 в составе сборной Италии.

Он не смог сыграть на Евро в 2008 году из-за травмы, а на турнире в 2010 году провел все три матч на групповом этапе, забив один мяч.


 
 
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Бывший нападающий «Удинезе», «Ювентуса» и сборной Италии Винченцо Яквинта осужден на два года за незаконное хранение оружия.
 
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