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Лионель Месси приступил к тренировкам спустя 11 дней после получения перелома руки

01.11.2018 04:59 — Разное | Партизан  
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Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси восстанавливается после травмы.


фото: ФК "Барселона"

Нападающий уже вернулся к тренировкам на поле. Пока занятия носят индивидуальный и бесконтактный характер. Месси выполняет беговые упражнения, пишет ПБ. 
Футболист 20 октября получил перелом руки в матче с "Севильей" (4:2).


 
 
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Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси восстанавливается после травмы.
 
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