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Лионель Месси приступил к тренировкам спустя 11 дней после получения перелома руки
Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси восстанавливается после травмы.
фото: ФК "Барселона"
Нападающий уже вернулся к тренировкам на поле. Пока занятия носят индивидуальный и бесконтактный характер. Месси выполняет беговые упражнения,
Футболист 20 октября получил перелом руки в матче с "Севильей" (4:2).
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Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси восстанавливается после травмы.
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