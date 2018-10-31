Трамп лишает рожденных в США детей права на американское гражданство









«Мы — единственная страна в мире, в которую человек может приехать, родить ребенка, и этот ребенок будет иметь гражданство США со всеми его привилегиями. Это просто смешно, и это должно закончиться», – выразил свое неудовлетворение Дональд Трамп. Тем не менее с правовой точки зрения президенту будет не просто отменить действие конституционной нормы. Но как утверждает сам Трамп, для этого не нужно принимать новую поправку к конституции, а достаточно выпустить указ главы государства, и администрация уже над этим работает.





Напомним, что принятая в 1868 году 14-ая поправка к Конституции США гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в Соединенных Штатах и подчиненные юрисдикции оных, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, в котором они проживают». По данным исследования Pew Research, в 1980- 2006 гг. благодаря этому закону количество граждан США увеличилось на 370 тыс человек, а согласно более актуальным данным NBC News, в 2017 году гражданами Америки таким образом стали более 36 тыс детей.





Как заявил президент США, для отмены права на гражданство для детей иностранцев и мигрантов не обязательно менять Конституцию: к такому выводу пришли его юристы. По словам хозяина Белого дома, соответствующий указ уже разрабатывается администрацией.



