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Разведка и две зоны: Литва обновила план защиты в случае аварии на БелАЭС
Правительство Литвы утвердило в среду обновленный план защиты населения в случае аварии на Белорусской атомной станции, сообщила пресс-служба литовского кабмина.
"Правительство утвердило обновленный государственный план защиты жителей от ядерной или радиологической аварии", - говорится в сообщении правительства.
Документом предусмотрены две зоны безопасности: активная (30 километров от БелАЭС) и предупредительная, находящаяся в 100-километровом радиусе от станции. Планом предусмотрена радиационная разведка местности и оповещение местных жителей.
Претензии Литвы к БелАЭС начались практически после того, как Минск принял решение о ее строительстве. Дошло до того, что Вильнюс инициировал запрет покупки электроэнергии со станции странами Евросоюза. В свою очередь Беларусь отмечает, что станция соответствует всем требованиям безопасности.
БелАЭС строится в 50 километрах от литовской столицы, для ее возведения выбран типовой российский проект, соответствующий так называемым "постфукусимским" нормам безопасности. Пуск первого энергоблока намечен на следующий год, второго – в 2020-м.
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Правительство Литвы утвердило в среду обновленный план защиты населения в случае аварии на Белорусской атомной станции, сообщила пресс-служба литовского кабмина.
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