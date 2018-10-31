Внутрисемейные интриги: в Эр-Рияд возвращается сын короля СА





Ахмад ибн Абдул Азиз Аль Сауд (фото - instagram/ahmedalmjd)





Такой ход властей СА означает крайнюю обеспокоенность семьи нынешним положением страны на международной арене, пишет издание. "Его возвращение - признак грядущих перестановок внутри семьи", - рассказал Грегори Гаузе, саудовский ученый из Техасского университета A&M.





Таким образом, по информации NYTimes, власти Саудовской Аравии пытаются придать легитимности своим будущим решениям в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. С другой стороны, возвращение Ахмада может ослабить практически безграничную ныне власть наследного принца СА Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда, пишет news.liga.net.





Отмечается также, что 70-летний принц Ахмад боялся возвращаться в Эр-Рияд, поскольку выступал с критикой наследного принца, фактического главы государства.









Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отказала Турции в выдаче 18 подозреваемых в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.



