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Внутрисемейные интриги: в Эр-Рияд возвращается сын короля СА
Это вполне может быть признаком перераспределения власти внутри королевской семьи. В Эр-Рияд из Лондона возвращается один из самых влиятельных членов королевской семьи - Ахмад ибн Абдул Азиз Аль Сауд, сын первого короля Саудовской Аравии. Об этом сообщает
Ахмад ибн Абдул Азиз Аль Сауд (фото - instagram/ahmedalmjd)
Такой ход властей СА означает крайнюю обеспокоенность семьи нынешним положением страны на международной арене, пишет издание. "Его возвращение - признак грядущих перестановок внутри семьи", - рассказал Грегори Гаузе, саудовский ученый из Техасского университета A&M.
Таким образом, по информации NYTimes, власти Саудовской Аравии пытаются придать легитимности своим будущим решениям в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. С другой стороны, возвращение Ахмада может ослабить практически безграничную ныне власть наследного принца СА Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда, пишет news.liga.net.
Отмечается также, что 70-летний принц Ахмад боялся возвращаться в Эр-Рияд, поскольку выступал с критикой наследного принца, фактического главы государства.
Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отказала Турции в выдаче 18 подозреваемых в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.
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Это вполне может быть признаком перераспределения власти внутри королевской семьи. В Эр-Рияд из Лондона возвращается один из самых влиятельных членов королевской...
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