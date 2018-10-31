﻿ Внутрисемейные интриги: в Эр-Рияд возвращается сын короля СА. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Внутрисемейные интриги: в Эр-Рияд возвращается сын короля СА

01.11.2018 03:03 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Это вполне может быть признаком перераспределения власти внутри королевской семьи. В Эр-Рияд из Лондона возвращается один из самых влиятельных членов королевской семьи - Ахмад ибн Абдул Азиз Аль Сауд, сын первого короля Саудовской Аравии. Об этом сообщает The New York Times.


Ахмад ибн Абдул Азиз Аль Сауд (фото - instagram/ahmedalmjd)

Такой ход властей СА означает крайнюю обеспокоенность семьи нынешним положением страны на международной арене, пишет издание. "Его возвращение - признак грядущих перестановок внутри семьи", - рассказал Грегори Гаузе, саудовский ученый из Техасского университета A&M.

Таким образом, по информации NYTimes, власти Саудовской Аравии пытаются придать легитимности своим будущим решениям в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги. С другой стороны, возвращение Ахмада может ослабить практически безграничную ныне власть наследного принца СА Мухаммада ибн Салмана Аль Сауда, пишет news.liga.net.

Отмечается также, что 70-летний принц Ахмад боялся возвращаться в Эр-Рияд, поскольку выступал с критикой наследного принца, фактического главы государства.


Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия отказала Турции в выдаче 18 подозреваемых в деле об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.


 
 
Ссылка на источник 37
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это вполне может быть признаком перераспределения власти внутри королевской семьи. В Эр-Рияд из Лондона возвращается один из самых влиятельных членов королевской...
 
Новости дня
Новости разные
 
Монахи Киево-Печерской лавры останутся верными Московскому патриархату – наместник
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика