Монахи Киево-Печерской лавры останутся верными Московскому патриархату – наместник

Он сказал, что в монастырской братии нет "шатаний" в связи с давлением Вселенского патриархата и властей Украины.





Наместник считает, что Киево-Печерской лавре сегодня не нужна физическая защита. Он сказал, что ее "сила не в оружии, а в молитве".





Синод Вселенского патриархата 11 октября принял ряд решений, касающихся автокефалии Украинской православной церкви. В частности, решение Константинопольского патриархата от 1686 года о передаче украинской церкви в управление Московскому патриархату отменено, с предстоятеля Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета была снята наложенная РПЦ анафема, ему и предстоятелю Украинской автокефальной православной церкви Макарию возвращен канонический статус.





Решение Синода президент Украины Петр Порошенко назвал предоставлением автокефалии Украинской православной церкви. Официальный томос вселенский патриарх Варфоломей вручит избранному на объединительном соборе предстоятелю единой поместной Украинской православной церкви. Филарет заявлял, что после получения томоса Киево-Печерская и Почаевская лавры должны перейти единой поместной церкви.