﻿ Российскую пропаганду финансирует Запад?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Российскую пропаганду финансирует Запад?

01.11.2018 01:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Основным спонсором российской пропаганды являются большие западные корпорации, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко Александр Гольдфарб.

"$40 млн, которые США потратят на борьбу с зарубежной пропагандой, – это капля в море. У одного только RT бюджет около $300 млн. Во времена холодной войны были "Радио Свобода", "Голос Америки" и так далее. Сейчас это все тоже есть, но не в таком масштабе. Что касается контрпропаганды, то на "Голосе Америки" теперь есть специальный отдел "Полиграф". Он занимается поиском фейковой информации в российских СМИ и пытается ее опровергнуть. Аналогичная структура есть и в ЕС. Но этого очень мало. К тому же, бороться с пропагандой правдой – неблагодарное занятие. Люди более падки на ложь, чем на правду. Вранье вызывает эмоции, а вот правда апеллирует к логике и здравому смыслу. Так что ответ США довольно слабый. И как мы увидели, с помощью информационных атак можно повлиять на выборы американского президента", – отметил Гольдфарб. 

Он подчеркнул необходимость введения новых антироссийских санкций. "Российская пропаганда, рассказывающая об Украине, – это особый случай. Сколько они наврали о том же МН17. И многие люди на Западе верят этому. Это часть гибридной войны РФ. На мой взгляд, лучший способ защиты – нападение. В частности, я сужусь с RT и "Первым каналом". Деньги вряд ли с них удастся получить, а вот вещание в США мы им закрыть можем. Также мы пытаемся лоббировать введение новых санкций. Американцы делают это неохотно, ведь у них конституция запрещает законодательно ограничивать свободу слова. А здесь очень сложно провести грань между свободой слова и злостным враньем", – сказал собеседник. 

По его словам, западным корпорациям необходимо отказаться от покупки рекламы на российских телеканалах. "Самое интересное, что российскую пропаганду финансирует сам Запад. Девять из 10 основных рекламодателей телевидения РФ – большие западные корпорации. Совокупно они вливают в российские каналы $0,5 млрд в год. Получается по Ленину: мол, капиталисты сами оплатят веревку, на которой мы их повесим. То есть самым эффективным методом борьбы с российской пропагандой будет отказ от покупки рекламы на телеканалах России", – резюмировал Гольдфарб. 
 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Основным спонсором российской пропаганды являются большие западные корпорации, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" публицист, ученый и глава Фонда Литвиненко...
 
Новости дня
Новости разные
 
Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых мертвых звезд
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика