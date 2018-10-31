Российскую пропаганду финансирует Запад?

"$40 млн, которые США потратят на борьбу с зарубежной пропагандой, – это капля в море. У одного только RT бюджет около $300 млн. Во времена холодной войны были "Радио Свобода", "Голос Америки" и так далее. Сейчас это все тоже есть, но не в таком масштабе. Что касается контрпропаганды, то на "Голосе Америки" теперь есть специальный отдел "Полиграф". Он занимается поиском фейковой информации в российских СМИ и пытается ее опровергнуть. Аналогичная структура есть и в ЕС. Но этого очень мало. К тому же, бороться с пропагандой правдой – неблагодарное занятие. Люди более падки на ложь, чем на правду. Вранье вызывает эмоции, а вот правда апеллирует к логике и здравому смыслу. Так что ответ США довольно слабый. И как мы увидели, с помощью информационных атак можно повлиять на выборы американского президента", – отметил Гольдфарб.





Он подчеркнул необходимость введения новых антироссийских санкций. "Российская пропаганда, рассказывающая об Украине, – это особый случай. Сколько они наврали о том же МН17. И многие люди на Западе верят этому. Это часть гибридной войны РФ. На мой взгляд, лучший способ защиты – нападение. В частности, я сужусь с RT и "Первым каналом". Деньги вряд ли с них удастся получить, а вот вещание в США мы им закрыть можем. Также мы пытаемся лоббировать введение новых санкций. Американцы делают это неохотно, ведь у них конституция запрещает законодательно ограничивать свободу слова. А здесь очень сложно провести грань между свободой слова и злостным враньем", – сказал собеседник.





По его словам, западным корпорациям необходимо отказаться от покупки рекламы на российских телеканалах. "Самое интересное, что российскую пропаганду финансирует сам Запад. Девять из 10 основных рекламодателей телевидения РФ – большие западные корпорации. Совокупно они вливают в российские каналы $0,5 млрд в год. Получается по Ленину: мол, капиталисты сами оплатят веревку, на которой мы их повесим. То есть самым эффективным методом борьбы с российской пропагандой будет отказ от покупки рекламы на телеканалах России", – резюмировал Гольдфарб.