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Анна Семенович срочно госпитализирована

01.11.2018 01:47 — Разное | UDF  
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Анна Семенович. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Известная певица Анна Семенович срочно госпитализирована. 38-летняя артистка лежит под капельницей.

Здоровье Анне Семенович надо восстановить в рекордно короткие сроки. Артистка сейчас находится в одной из московских клиник, где ей проводят интенсивную терапию.

"У меня какой-то вирус, но болеть никак нельзя, завтра уже съемки. Есть один день, чтобы быстрее выздороветь. Вся на витаминах, морсах и капельницах. Капают мне противовирусные препараты", – подписала певица больничное фото, на котором запечатлена с капельницей.

Подписчики Анны, конечно, дружно желают певице скорейшего выздоровления. Судя по микроблогу звезды в Instagram, у нее действительно очень загруженный график. Однако детали новых проектов Семенович предпочитает держать в секрете.

Анна Семенович срочно госпитализирована

Фото: instagram.com/ann_semenovich

Как пишет "Вокруг ТВ", Анна Семенович с успехом осваивает различные амплуа. Она уже достигла успеха в качестве певицы, актрисы и телеведущей. Но на этом Анна не останавливается. Семенович призналась, что планирует написать книгу. Жанр будущего произведения писательница определяет как "философский роман вперемешку с психологией".


Ранее Семенович поразила фанатов, показавшись без макияжа. Анна опубликовала в своем Instagram фото из отпуска.На снимке 38-летняя звезда позирует в черном топе, голубых джинсах и белых кроссовках и выглядит намного моложе своих лет. Певица отлично провела время, прогуливаясь по пражским улицам со своей подругой режиссером Татьяной Борщ.

 
 
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Известная певица Анна Семенович срочно госпитализирована.
 
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