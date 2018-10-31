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Визит представителя Госдепа: новая политика США или повод для новой атаки Кремля на Минск?
Фото: пресс-служба президента Беларуси
Официально: «если договоримся – исполним даже в ущерб себе»
Чиновник Госдепартамента удостоился встреч с министром иностранных дел Владимиром Макеем и аудиенции у Александра Лукашенко.
Белорусский руководитель рассыпался в комплиментах:
"Уже сам факт вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения... Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной".
"Мы хотим быть не просто открытыми для всего мира, проводить откровенную политику, - мы хотим быть предсказуемыми. Мы никогда не изменяли этим принципам. Поэтому к нам нормально относятся многие страны мира. Да, наверное, и США оценили нашу искренность в этой политике, - добавил Лукашенко. - Если мы с вами продвинемся в наших отношениях, я вам обещаю, что белорусы у вас будут самыми надежными, честными и искренними партнерами. По крайней мере, если мы договоримся, и в Беларуси что-то вам пообещаем, даже в ущерб себе мы это исполним".
Помощник госсекретаря США подчеркнул значение, которое США уделяют вопросу независимости и территориальной целостности Беларуси. "Мы прекрасно понимаем глубокие и исторически сложившиеся близкие взаимоотношения вашей страны и Российской Федерации. И мы прекрасно понимаем тот успех, которого вы добились в деле обеспечения стабильности, территориальной целостности. В первую очередь политической стабильности в Беларуси", - сказал Аарон Митчел.
«Что значит визит Митчелла в сравнении с приездом Шойгу, Путина или Патриарха Кирилла»?
Доктор политических наук Павел Усов скептически оценивает визит Уэсса Митчела в Беларусь. Хотя бы потому, что до представителя Госдепартамента США в Минске уже побывали министр обороны РФ Сергей Шойгу и руководитель РПЦ патриарх Кирилл, откуда «грозили всему миру».
- Данный визит может значить многое и ничего. Я считаю, что скорее "ничего". Конечно, если рассматривать каждый приезд европейского или американского чиновника средней руки как прорыв на Запад или поворот, то Беларусь должна была бы сделать серьезный прогресс в этом направлении. Однако мы этого не наблюдаем. Со стороны некоторых белорусских аналитиков будут звучать мнения о том, что приезд Митчелла - это успех белорусской дипломатии. Однако что значит визит Митчелла в сравнении с приездом Шойгу, Путина или Патриарха Кирилла. И, что значат "заверения" Лукашенко, его расшаркивания перед американской делегацией в сравнении со словами о том, что "Могилев - это русский город", или деятельностью российского посла на территории Беларуси, не говоря уже об учениях "Запад-2017". Поэтому, если оценивать внешнюю политику Беларуси или ее реальное геополитическое положение по визитам или заявлениям Лукашенко, то "западного вектора" в республике просто не существует.
Павел Усов считает, что визит представителя Госдепартамента никак не укрепит Беларусь. Но может послужить поводом для новой атаки кремля на Минск:
- Встречи или визиты в Беларусь политиков ЕС или США более похожи на имитацию или слабую попытку затушевать реальное положение вещей, поддерживать миф о том, что "Беларусь балансирует между", в то время как она давно и надолго повязана Москвой. Поэтому визит помощника госсекретаря не является каким-то значимым политическим событием, он не будет способствовать укреплению безопасности Беларуси и уж точно не повлияет на геополитические ориентации правящей элиты. Тем не менее, Москва, я думаю, использует данный визит для новой информационной атаки на Минск.
Что сегодня возможно в Беларуси?
Сегодня с Уэссом Митчелом встретились лидеры компании «Говори правду» Андрей Дмитриев и Татьяна Короткевич. Они стали единственными представителями оппозиции, встретившимися с чиновником Госдепартамента.
- Митчела интересовало, что сегодня возможно в Беларуси? Готово ли общество включаться в общественную деятельность, готовы ли власти к переменам, к взаимодействию внутри страны? – рассказал «Белорусскому партизану» Андрей Дмитриев.
- США реализуют новую восточную политику, и это очевидно. Поэтому представителя Госдепартамента интересовало, какие нужны шаги и действия, чтобы способствовать укреплению суверенитета и независимости Беларуси. Когда мы говорим про такие шаги, то подразумеваем широкий спектр действий, в том числе усиление гражданского общества и прессы, развитие экономики, образования. Митчела интересовала не только военная безопасность, но все факторы, которые укрепляют страну изнутри. Ранее Уэсс Митчел вместе с Дэвидом Крэмером был сопредседателем комиссии по Беларуси, поэтому его интересовали изменения, которые произошли с 2011-12 года по сегодняшний день и можно ли вообще говорить о каких-либо изменениях.
Андрей Дмитриев увидел заинтересованность США «в наращивании сотрудничества с Беларусью – количественного и качественного». В том числе о «возвращении полноценных дипломатических отношений между нашими странами – возвращение послов вместо временного поверенного, как сегодня».
Андрей Дмитриев особо подчеркнул высокий статус нынешнего визита. Политик считает, что главная цель приезда Митчела – понять, что происходит в Беларуси:
«Очень долго США смотрели на Беларусь только через призму санкций, только через призму противостояния с властью. Я думаю, неспроста визит состоялся после того, как США впервые отложили санкции не на полгода, как обычно, а на год».
- Мы выступили за то, чтобы Штаты были более активны. Но при этом понимали, что опасность ситуации в регионе: неосторожные действия могут вызвать крайне нежелательные последствия, - отметил лидер «Говори правду».
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Эксперты отмечают высокий статус американского визитера.
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