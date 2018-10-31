Визит представителя Госдепа: новая политика США или повод для новой атаки Кремля на Минск?



Фото: пресс-служба президента Беларуси

Официально: «если договоримся – исполним даже в ущерб себе»

"Уже сам факт вашего пребывания в столице Беларуси говорит о многом. Лично я очень рассчитываю, что это будет действительно исторический визит, с которого начнется, пусть постепенный и медленный, выход из того состояния, в котором находятся белорусско-американские отношения... Даже в самые сложные времена наших отношений я не переставал говорить о том, что мы крайне заинтересованы в хороших отношениях с вашей страной".

«Что значит визит Митчелла в сравнении с приездом Шойгу, Путина или Патриарха Кирилла»?

Что сегодня возможно в Беларуси?

«Очень долго США смотрели на Беларусь только через призму санкций, только через призму противостояния с властью. Я думаю, неспроста визит состоялся после того, как США впервые отложили санкции не на полгода, как обычно, а на год».