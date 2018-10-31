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Беларусь отстала от Казахстана и России в рейтинге Doing Business

01.11.2018 01:35 — Разное | UDF  
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Иллюстративное фото
Беларусь в обнародованном сегодня рейтинге Всемирного банка Doing Business — 2019 заняла 37-е место среди 190 стран мира. По сравнению с минувшим годом Беларусь поднялась на 1 позицию и вернулась на рубежи позапрошлого года.

Беларусь добилась наибольших успехов в регистрации собственности и нового бизнеса, подключении к системе электроснабжения. Страна входит в 30 лучших. Хуже результаты с налогообложением, разрешением проблем неплатежеспособности предприятий и получением кредитов. По этим индикаторам Беларусь барражирует в районе 72−99 мест.

Беларусь отстала в рейтинге от двух партнеров по Евразийскому экономическому союзу. За прошедший год Казахстан совершил скачок с 36-го на 28-е место, Россия перепрыгнула с 35-й на 31 позицию. Армения занимает 41-е место, Кыргызстан — 70-е.

Другие соседи Беларуси расположились на еще более высоких местах: Литва — 14-е, Эстония — 16-е, Латвия — 19-е, Польша — 33-е. Украине отведена 71-я позиция.

В глобальном рейтинге Doing Business третий год кряду лидерство удерживает Новая Зеландия, на втором месте находится Сингапур, на третьем — Дания. В десятке стран с наиболее благоприятными условиями для предпринимательской деятельности за ними следуют Гонконг (Китай), Республика Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония.

 
 
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Беларусь в рейтинге Всемирного банка Doing Business — 2019 заняла 37-е место среди 190 стран мира.
 
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