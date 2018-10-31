

Александр Лукашенко на открытии заседания Основной группы Мюнхенской конференции, Минск , 2018 г. Фото: president.gov.by

О возможности ядерной войны и форт Трампа

О войне в Донбассе

О демократии

Belsat.eu собрал самые яркие высказыванияиз его выступления на открытии заседания Основной группой экспертов Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.Лукашенко заявил, что Минск и Москва занимаются поиском адекватного и незатратного ответа на возможное размещение постоянной военной базы США в Польше.– заявил он,При этом Лукашенко подчеркнул, что, те, ктоЛукашенко заявил также, что если в самое ближайшее время не остановить маховик конфронтации и процесс слома общепризнанных правил игры, то может произойти дальнейшая эскалация противоборства.– сказал он.Лукашенко заявил, что Беларусь готова взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе (подробнее – здесь).– сказал он. –подчеркнул он.Лукашенко считает, что Запад имеет большие проблемы с демократией.– добавил Лукашенко.– сказал он. –Лукашенко одновременно выразил возмущение, что Запад продолжает иметь претензии к белорусским властям по вопросам прав человека.– отметил он.