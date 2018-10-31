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Лукашенко: "Девочки в школах не должны бояться ходить в юбках"

01.11.2018 01:29 — Разное | UDF  
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Александр Лукашенко на открытии заседания Основной группы Мюнхенской конференции, Минск, 2018 г. Фото: president.gov.by
Главные заявления президента Беларуси на конференции по безопасности.

Belsat.eu собрал самые яркие высказывания Александра Лукашенко из его выступления на открытии заседания Основной группой экспертов Мюнхенской конференции по безопасности в Минске.


О возможности ядерной войны и форт Трампа

Лукашенко заявил, что Минск и Москва занимаются поиском адекватного и незатратного ответа на возможное размещение постоянной военной базы США в Польше.

«Конечно, нас это беспокоит. Если, допустим, в Польше они заявляют, что готовы тратить миллионы долларов, чтобы разместить там какой-то форт Трампа, конечно, мы не идиоты и, конечно, на это реагируем», – заявил он, – Конечно, мы со своим главным союзником (Россией ) думаем о том, как нам противостоять всему этому и как с минимальными затратами найти адекватный ответ».

При этом Лукашенко подчеркнул, что, те, кто «разворачивает болтовню в СМИ и размахивает ядерными боеголовками, даже не думают о безопасности своих народов».

Лукашенко заявил также, что если в самое ближайшее время не остановить маховик конфронтации и процесс слома общепризнанных правил игры, то может произойти дальнейшая эскалация противоборства.

«Вспыхнет уже не только Украина или Восточная Европа. Так недалеко и до ядерного конфликта между геополитическими игроками, в котором не будет победителей», – сказал он.


О войне в Донбассе

Лукашенко заявил, что Беларусь готова взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов на Донбассе (подробнее – здесь).

«Не торопитесь это отвергать. Мы не хотим перед вами здесь выделываться. Наши предложения основаны на том уважении со стороны украинского народа и той позиции, роли, которую играет Беларусь с самого начала этого конфликта, – сказал он. – Мы готовы решить эту проблему, только если будем уверены, что основные мировые игроки хотят мира в нашем общем европейском доме, если нет заинтересованных, чтобы разогревать ситуацию в Украине и сделать ее опорной точкой противодействия России и Беларуси».

«Люди устали от войны в Украине. Эта война никому не нужна – ни Беларуси, ни России», – подчеркнул он.


О демократии

Лукашенко считает, что Запад имеет большие проблемы с демократией.

«Девочки в школах не должны бояться ходить в юбках. О какой демократии тут можно говорить?» – сказал он. «А где права человека в тех расстрелянных в Норвегии (семь или восемь десятков человек было убито), где их права человека, их родных и близких? А он (Андерс Брейвик) сидит в трехкомнатной квартире и требует еще каких-то прав и привилегий», – добавил Лукашенко.

«Давайте посмотрим, что произойдет с демократией в Западной Европе. Если уж продвинутые немцы не оценили роль Меркель в современной истории и пытаются выбросить ее на задворки истории… – сказал он. – Я часто говорю: вы быстро приедете к нам учиться нашей демократии, потому что в основе ее лежит стабильность и нормальная жизнь людей».

Лукашенко одновременно выразил возмущение, что Запад продолжает иметь претензии к белорусским властям по вопросам прав человека.

«Нам говорят, что Европа заинтересована в суверенитете Беларуси. При этом отдельные наши западные партнеры в восторге от позиции Минска по Абхазии и Южной Осетии, по Крыму и Донбассу. Однако как только доходит до конкретных вопросов взаимодействия, то у нас, оказывается, есть проблемы с правами человека», – отметил он.

 
Теги: Минск
 
 
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Главные заявления президента Беларуси на конференции по безопасности.
 
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