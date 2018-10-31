﻿ Пугачевой дали последний шанс. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Пугачевой дали последний шанс

01.11.2018 01:23 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба
Перемены в праздничных шоу на каналах российского телевидения не дали ожидаемого результата. После новогодней ночи, проведенной в компании Ольги Бузовой, зрители потребовали вернуть на экраны Аллу Пугачеву.

Вадим Манукян уже не первый год борется против однообразия новогодних шоу на ведущих федеральных каналах. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме добился определенных результатов: Первый канал подошел к шоу, которые шли в его эфире в ночь на 1 января 2018 года, чуть более креативно, чем раньше.

Новые лица в концертах появились – но, к сожалению, качество их от этого не улучшилось, отметил Вадим Манукян. "Алла Борисовна! Приближается Новый год, мы уже успели за Вами соскучиться. Интересно, какой сюрприз Вы приготовили своим зрителям в этом году? Будут ли Ваши выступления снова только на "Первом канале" или Вы будете сниматься во всех новогодних эфирах основных каналов?", - обращается эксперт к Примадонне.

"Никогда бы не подумал, что скажу это спустя почти два года после новогодней истории с петицией, но я жду Вашего возвращения на экраны ТВ. После года с Бузовой, Киркоровым и Басковым с их разными "цветами настроения" хочется уже чего-то более фундаментального, основательного и качественного. Все познается в сравнении. 1:0 в Вашу пользу", – признал Манукян.


Напомним, после новогодних эфиров 2018-го россияне писали о том, как "отплевывались" после просмотра этих шоу. В итоге в Сети вновь появилась петиция, а ее автор – думский эксперт – разразился гневным письмом в адрес телеканала "Россия 1". Вадим Манукян писал, что руководство телекомпании застыло где-то в далеком прошлом – и на фоне своих коллег телевизионщиков вообще не хочет меняться.

 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Перемены в праздничных шоу на каналах российского телевидения не дали ожидаемого результата.
 
Новости дня
Новости разные
 
Источники: за попытку дать взятку задержан Аркадий Израилевич
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика