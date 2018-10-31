Пугачевой дали последний шанс



Алла Пугачева. Фото: Пресс-служба

уже не первый год борется против однообразия новогодних шоу на ведущих федеральных каналах. Член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме добился определенных результатов: Первый канал подошел к шоу, которые шли в его эфире в ночь на 1 января 2018 года, чуть более креативно, чем раньше.Новые лица в концертах появились – но, к сожалению, качество их от этого не улучшилось, отметил Вадим Манукян.- обращается эксперт к Примадонне.– признал Манукян.Напомним, после новогодних эфиров 2018-го россияне писали о том, как "отплевывались" после просмотра этих шоу. В итоге в Сети вновь появилась петиция, а ее автор – думский эксперт – разразился гневным письмом в адрес телеканала "Россия 1". Вадим Манукян писал, что руководство телекомпании застыло где-то в далеком прошлом – и на фоне своих коллег телевизионщиков вообще не хочет меняться.