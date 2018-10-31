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Источники: за попытку дать взятку задержан Аркадий Израилевич

01.11.2018 01:18 — Разное | UDF  
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Аркадий Израилевич
Как стало известно «Нашай Ніве» из заслуживающих доверия источников, во вторник, 30 октября, во время попытки дачи взятки для, предварительно, урегулирования строительных вопросов, силовики задержали бизнесмена Аркадия Израилевича.

Действительно, Аркадий Израилевич последний раз был онлайн в мессенджерах в 9 утра вторника, его мобильный и домашний номера молчат.

Мы связались с адвокатом Израилевича, Еленой Колозаевой. Та не стала опровергать информацию о задержании, сказав лишь, что «пока не готова об этом говорить».

Источники: за попытку дать взятку задержан Аркадий Израилевич

Аркадий Израилевич с адвокатом Еленой Колозаевой во время рассмотрения его иска против издания «Новы час». Фото «Весны»

«Ежедневник» ставил Израилевича на 98-е место в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов страны. Издание перечисляло список его активов. Израилевич занимался инвестициями в недвижимость (Виктория Плаза, Парк Плаза, жилые дома, Парк Авеню на берегу Свислочи, проект бизнес-центра на Заславской). Кроме того, он имел интересы в торговле нефтепродуктами, а также был причастен к асфальтобетонному заводу в Минске.

При этом Аркадий Израилевич вел себя нетипично для белорусского бизнесмена: в то время, как все остальные богатые люди стараются появляться в СМИ только по позитивным поводам, скандальные поступки Израилевича общество обсуждало чуть ли не ежемесячно.

Так, известность он получил из-за косвенной причастности к ресторану «Поедем поедим» в Куропатах.

Израилевич даже подавал в суд на издание «Новы час», однако проиграл процесс.

После он на видео дрался с активистами «Куропатской вахты», публично радовался их задержаниям.

Касательно репрессированных людей в самих Куропатах Израилевич сказал так:

«Возможно, там лежат те, кого и надо было расстрелять».


Но особенное возмущение у людей, даже никак не ангажированных в куропатское противостояние, Израилевич вызвал своим поступком в отношении ведущего Юрия Таболина — истории нет еще и недели.

Суть конфликта, который произошел 27 октября в Минске, была в том, что дорогая машина Израилевича была припаркована на месте для инвалидов. В результате Таболин, который имел право стоять на этом месте, подпер «Бентли» Израилевича.

По словам Таболина, через полчаса ему позвонили со словами «убери машину, а то нечего будет убирать», а потом еще и отругали в духе «не зря тебя природа обделила».

Чтобы уладить конфликт, Израилевич предлагал Таболину приехать к нему на офис и взять деньги, но тот отказался.

На момент публикации связаться с силовыми органами возможности нет, информация будет обновляться.

 
Теги: Минск
 
 
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Действительно, Аркадий Израилевича последний раз был онлайн в мессенджерах в 9 утра вторника.
 
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