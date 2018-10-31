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Источники: за попытку дать взятку задержан Аркадий Израилевич
Аркадий Израилевич
Действительно, Аркадий Израилевич последний раз был онлайн в мессенджерах в 9 утра вторника, его мобильный и домашний номера молчат.
Мы связались с адвокатом Израилевича, Еленой Колозаевой. Та не стала опровергать информацию о задержании, сказав лишь, что «пока не готова об этом говорить».
Аркадий Израилевич с адвокатом Еленой Колозаевой во время рассмотрения его иска против издания «Новы час». Фото «Весны»
«Ежедневник» ставил Израилевича на 98-е место в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов страны. Издание перечисляло список его активов. Израилевич занимался инвестициями в недвижимость (Виктория Плаза, Парк Плаза, жилые дома, Парк Авеню на берегу Свислочи, проект бизнес-центра на Заславской). Кроме того, он имел интересы в торговле нефтепродуктами, а также был причастен к асфальтобетонному заводу в Минске.
При этом Аркадий Израилевич вел себя нетипично для белорусского бизнесмена: в то время, как все остальные богатые люди стараются появляться в СМИ только по позитивным поводам, скандальные поступки Израилевича общество обсуждало чуть ли не ежемесячно.
Так, известность он получил из-за косвенной причастности к ресторану «Поедем поедим» в Куропатах.
Израилевич даже подавал в суд на издание «Новы час», однако проиграл процесс.
После он на видео дрался с активистами «Куропатской вахты», публично радовался их задержаниям.
Касательно репрессированных людей в самих Куропатах Израилевич сказал так:
«Возможно, там лежат те, кого и надо было расстрелять».
Но особенное возмущение у людей, даже никак не ангажированных в куропатское противостояние, Израилевич вызвал своим поступком в отношении ведущего Юрия Таболина — истории нет еще и недели.
Суть конфликта, который произошел 27 октября в Минске, была в том, что дорогая машина Израилевича была припаркована на месте для инвалидов. В результате Таболин, который имел право стоять на этом месте, подпер «Бентли» Израилевича.
По словам Таболина, через полчаса ему позвонили со словами «убери машину, а то нечего будет убирать», а потом еще и отругали в духе «не зря тебя природа обделила».
Чтобы уладить конфликт, Израилевич предлагал Таболину приехать к нему на офис и взять деньги, но тот отказался.
На момент публикации связаться с силовыми органами возможности нет, информация будет обновляться.
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Действительно, Аркадий Израилевича последний раз был онлайн в мессенджерах в 9 утра вторника.
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