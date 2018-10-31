Источники: за попытку дать взятку задержан Аркадий Израилевич



Аркадий Израилевич

«Нашай Ніве»





Аркадий Израилевич с адвокатом Еленой Колозаевой во время рассмотрения его иска против издания «Новы час». Фото «Весны»

«Возможно, там лежат те, кого и надо было расстрелять».