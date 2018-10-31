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Легенда фитнеса Мэнди Блэнк умерла в возрасте 42 лет

01.11.2018 01:12 — Разное | UDF  
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Фото: © Instagram/therealmandyblank
Звезду бодибилдинга, которая тренировала Микки Рурка и Алекса Родригеса, обнаружили в ванне.

Тело одной из самых известных представительниц фитнес-индустрии — Мэнди Блэнк найдено в её доме в Лос-Анджелесе, пишет TMZ. Горничная обнаружила его в ванной комнате. Приехавшие на место медики констатировали смерть женщины.

По данным источников портала, наркотиков или алкоголя на месте инцидента не нашли. Правоохранители не заметили ничего подозрительного. Для определения точной причины смерти будут проведены вскрытие и токсикологическая экспертиза.

Блэнк в 1999 году стала самой молодой участницей, выигравшей мировое первенство Международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Впоследствии стала тренировать знаменитостей. Среди её клиентов были футболист Маркус Аллен, актёр и боксёр Микки Рурк, бейсболист Алекс Родригес, актёр Поли Шор, предприниматель и футболист Рохан Марли, актриса Наташа Лионни.

 
 
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Звезду бодибилдинга, которая тренировала Микки Рурка и Алекса Родригеса, обнаружили в ванне.
 
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