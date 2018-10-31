Легенда фитнеса Мэнди Блэнк умерла в возрасте 42 лет

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Тело одной из самых известных представительниц фитнес-индустрии —найдено в её доме в Лос-Анджелесе, пишет TMZ. Горничная обнаружила его в ванной комнате. Приехавшие на место медики констатировали смерть женщины.По данным источников портала, наркотиков или алкоголя на месте инцидента не нашли. Правоохранители не заметили ничего подозрительного. Для определения точной причины смерти будут проведены вскрытие и токсикологическая экспертиза.Блэнк в 1999 году стала самой молодой участницей, выигравшей мировое первенство Международной федерации бодибилдинга и фитнеса. Впоследствии стала тренировать знаменитостей. Среди её клиентов были футболист, актёр и боксёр, бейсболист, актёр, предприниматель и футболист, актриса