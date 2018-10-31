Бизнесмена Аркадия Израилевича задержали за попытку дать взятку

30 октября во время попытки дать взятку милиция задержала бизнесмена Аркадия Израилевича, пишет «Наша Нива», ссылаясь на анонимный источник. Силовики задержали Израилевича, когда он, как утверждает источник СМИ, пытался урегулировать строительный вопрос. Нужно отметить, что задержание с поличным – это обычно заранее подготовленное оперативное мероприятие, то есть у органов, вероятно, была информация о том, что будет попытка эту взятку дать.

Как утверждает «НН», адвокат бизнесмена Елена Калазаева не опровергла информацию о задержании, но и не подтвердила ее: «Пока не готова об этом говорить», – сказала она журналистам. По домашнему и мобильному телефону бизнесмена никто не отвечает, а сам Израилевич последний раз был в мессенджере в девять утра вторника, 30 октября.

Напомним, бизнесмен Аркадий Израилевич занимается инвестициями в недвижимость. Среди его проектов – «Виктория плаза», «Парк плаза», парк «Авеню» и проектируемый бизнес-центр на Заславской. Также Аркадий имел дело с торговлей нефтепродуктов и постройке асфальтобетонного завода в Минске. Сейчас Израилевич находится на 98-м месте самых успешных и влиятельных бизнесменов по версии «Ежедневника».

В этом году СМИ часто обсуждали личность бизнесмена. Первым бурным поводом стала публикация в «Ежедневнике», в которой Израилевич рассказал, что хорошо знает владельцев ресторана в Куропатах – активисты бойкотируют его с лета. После этого издание «Новы час» разместило у себя материал о том, что якобы и сам Израилевич причастен к строительству этого заведения. Бизнесмен подал на журналистов в суд, но проиграл дело . Второй публичный скандал с участием Аркадия случился буквально на прошлых выходных. Машину бизнесмена припарковали на месте для инвалидов. Человек, который мог полноправно занять это парковочное место, написал об инциденте в Facebook. После чего сам Аркадий пришел в комментарии, нелестно выразился об авторе поста и оскорбил некоторых активистов .