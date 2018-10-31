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Бизнесмена Аркадия Израилевича задержали за попытку дать взятку
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30 октября во время попытки дать взятку милиция задержала бизнесмена Аркадия Израилевича,
Как утверждает «НН», адвокат бизнесмена Елена Калазаева не опровергла информацию о задержании, но и не подтвердила ее: «Пока не готова об этом говорить», – сказала она журналистам. По домашнему и мобильному телефону бизнесмена никто не отвечает, а сам Израилевич последний раз был в мессенджере в девять утра вторника, 30 октября.
Напомним, бизнесмен Аркадий Израилевич занимается инвестициями в недвижимость. Среди его проектов – «Виктория плаза», «Парк плаза», парк «Авеню» и проектируемый бизнес-центр на Заславской. Также Аркадий имел дело с торговлей нефтепродуктов и постройке асфальтобетонного завода в Минске. Сейчас Израилевич находится на 98-м месте самых успешных и влиятельных бизнесменов по версии «Ежедневника».
В этом году СМИ часто обсуждали личность бизнесмена. Первым бурным поводом стала публикация в «Ежедневнике», в которой Израилевич рассказал, что
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30 октября во время попытки дать взятку милиция задержала бизнесмена Аркадия Израилевича, пишет «Наша Нива», ссылаясь на анонимный источник. Силовики задержали...
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