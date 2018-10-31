Названа официальная цена и дата старта продаж Huawei Mate 20 Pro в Беларуси

Недавно в Лондоне компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. Сегодня стало известно, за сколько и когда Pro-модель начнет официально продаваться в Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Купить устройство получится уже с 16 ноября по цене в 2299 рублей, предзаказы стартуют с сегодняшнего дня. В подарок к смартфону добавят беспроводные наушники Huawei FreeBuds. В Беларуси будет продаваться только версия в зеленом (изумрудном) цвете. Обычного Mate 20 официально приобрести у нас не выйдет.

Напомним: Huawei Mate 20 Pro (наш полный обзор ) оснащается OLED-экраном на 6,39 дюйма (3120 на 1440 пикселей), процессором Kirin 980, 6/128 ГБ памяти и аккумулятором на 4200 мАч. В наличии также продвинутая система 3D-разблокировки по лицу и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Основная камера в Mate 20 Pro тройная, на 40 + 20 + 8 Мп. На нее можно делать снимки с пятикратным увеличением без потери качества и более широкой перспективой. Разрешение фронтальной камеры — 24 Мп.