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Названа официальная цена и дата старта продаж Huawei Mate 20 Pro в Беларуси
Недавно в Лондоне компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. Сегодня стало известно, за сколько и когда Pro-модель начнет официально продаваться в Беларуси.
Купить устройство получится уже с 16 ноября по цене в 2299 рублей, предзаказы стартуют с сегодняшнего дня. В подарок к смартфону добавят беспроводные наушники Huawei FreeBuds. В Беларуси будет продаваться только версия в зеленом (изумрудном) цвете. Обычного Mate 20 официально приобрести у нас не выйдет.
Напомним: Huawei Mate 20 Pro (наш
Основная камера в Mate 20 Pro тройная, на 40 + 20 + 8 Мп. На нее можно делать снимки с пятикратным увеличением без потери качества и более широкой перспективой. Разрешение фронтальной камеры — 24 Мп.
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В подарок покупателям предложат беспроводные наушники.
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