﻿ Названа официальная цена и дата старта продаж Huawei Mate 20 Pro в Беларуси. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Названа официальная цена и дата старта продаж Huawei Mate 20 Pro в Беларуси

01.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Недавно в Лондоне компания Huawei представила новые флагманские смартфоны — Mate 20 и Mate 20 Pro. Сегодня стало известно, за сколько и когда Pro-модель начнет официально продаваться в Беларуси.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Купить устройство получится уже с 16 ноября по цене в 2299 рублей, предзаказы стартуют с сегодняшнего дня. В подарок к смартфону добавят беспроводные наушники Huawei FreeBuds. В Беларуси будет продаваться только версия в зеленом (изумрудном) цвете. Обычного Mate 20 официально приобрести у нас не выйдет.

Напомним: Huawei Mate 20 Pro (наш полный обзор) оснащается OLED-экраном на 6,39 дюйма (3120 на 1440 пикселей), процессором Kirin 980, 6/128 ГБ памяти и аккумулятором на 4200 мАч. В наличии также продвинутая система 3D-разблокировки по лицу и сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Основная камера в Mate 20 Pro тройная, на 40 + 20 + 8 Мп. На нее можно делать снимки с пятикратным увеличением без потери качества и более широкой перспективой. Разрешение фронтальной камеры — 24 Мп.

 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В подарок покупателям предложат беспроводные наушники.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси тратить маткапитал можно будет до 18-летия ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика