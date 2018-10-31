Кредиты без лишних комиссий: за каждую 1000 рублей придется платить от 90 рублей в месяц

Где сейчас можно оформить кредит без дополнительных комиссий и сколько придется переплатить банку в итоге? FINANCE.TUT.BY сделал выборку привлекательных предложений от банков. Какие сейчас действуют ставки, на какой срок можно взять кредит, нужна ли справка о доходах — об этом всем читайте в нашем обзоре.
Нас интересовали кредиты для новых клиентов банков и без особенных условий для оформления. Отбирались предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.
Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам
Ставки по кредитам продолжают держаться на одном и том же уровне уже долгое время. Оформить потребительский кредит сейчас можно под ставку до 16,1%. Хотя есть такие редкие исключения, как, например, Идея Банк, Банк Москва — Минск, Альфа-Банк — для них процентная ставка держится на уровне около 25%, или предложение от Банка «Решение» — ставка 33% годовых.
Банки стараются свести к минимуму необходимые документы и сроки рассмотрения заявки. Например, многие предлагают оформить к кредит до 5 000 рублей без предоставления справки о доходах. А МТБанк и БПС-Сбербанк идут еще дальше и предлагают оформить без дополнительных документов до 15 000 и до 10 000 рублей соответственно.
По максимальной сумме выделяется предложение от Идея Банка — до 23 000 рублей без залогов, поручителей. Еще одно хорошее предложение у Альфа-Банка — до 30 000 рублей без дополнительного обеспечения. Остальные банки смогут предложить максимум до 15 000 рублей.
В нашей подборке очень много предложений со сроком кредитования до 12 месяцев. Это объясняется тем, что для коротких сроков банки охотнее предлагают низкие ставки. Но есть и несколько предложений с длительными сроками. Так, кредит со сроком до 72 − 84 месяца можно получить у Франсабанка, Альфа-Банка, БПС-Сбербанка и Приорбанка.
до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
МТБанк,
«Проще простого»
16%
до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах
РРБ-Банк,
«12 месяцев»
14,5%
до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Банк «Решение»,
«Простой кредит«
33%
до 24 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей
Приорбанк, «Кредит на карточку»
19%
до 84 (+24 мес.) месяцев, до 10 000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы
Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт»
14,9%
13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»
16,1%
до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»
16%
до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей
Идея Банк, «Простой»
25% (-4%)
до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
Банк Москва- Минск, «наЛИЧНОЕ»
24,99% (+5%)
до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
Паритетбанк,
Потребительский кредит
15,5 − 16,05%(без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока
до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей
Альфа-Банк, «Кредит наличными»
25,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60
28,9% — в иных ситуациях
до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах
Банк БелВЭБ, «Лагодны»
13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес.
до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Беларусбанк, Потребительский кредит
14 − 15,95%
в зависимости от срока
до 60 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин
Белинвестбанк, «Личный выбор»
16,1%
до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей
БПС-Сбербанк, «Без границ»
16% -первые 95 дней, потом — 23%
до 72 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 10 000 рублей
БТА Банк, «Зачетный»
12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%
до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах
Цептер Банк, «На удачу»
15,99%
до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Франсабанк, «Возможно все»
15,5%;
при сроке кредитования от 61 месяца до 7 лет: первый год 14,49%, потом 16,1%
до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы
Сколько придется заплатить банку
При выборе кредита важным является график платежей. Без него сложно будет оценить ежемесячную кредитную нагрузку и итоговую переплату по кредиту.
Для того, чтобы сделать сравнения мы обратились в банки и попросили рассчитать платежи, а также итоговую сумму к возврату для наших условий. Вот такие максимальные платежи и общая переплата получатся, если оформить 1000 рублей на 12 месяцев.
Банк, кредит, ставка
Максимальный ежемесячный платеж, рублей
Итоговая переплата завесь срок, рублей
Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»
16% (-2%)
90,73
88,77
МТБанк, «Проще простого»
16%
90,73
88,76
РРБ-Банк, «12 месяцев»
14,5%
95,41
78,55
Банк «Решение», »Простой кредит«
33%
103,71
181,92
Приорбанк, «Кредит на карточку» 19%
92
104
Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт"14,9%
83,77* (на 13 мес.)
90
Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»
16,1%
90,78
89,36
Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»
16%
90,73
88,76
Идея Банк, «Простой»
25% (-4%)
95,04
140,47
Банк Москва — Минск, «НаЛИЧНОЕ»
24,99% (+5%)
95,04
140,47
Паритетбанк «Потребительский кредит»
15,5%
90,49
85,88
Альфа-Банк, «По плечу»
28,9%
55,35* (на 24 мес.)
328,40
Банк БелВЭБ, «Лагодны»
13,1%
94,25
70,98
Беларусбанк, Потребительский кредит
14%
102,58
75,83
Белинвестбанк, «Личный выбор»
16,1%
103
83
БПС-Сбербанк, «Без границ»
16%- первые 95 дней, потом- 23%
93,84
126,08
БТА Банк, «5 звезд»
12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%
первые 30 дней — 90, затем — 99
185
Цептер Банк,
«На удачу»
15,99%
96,66
86,62
Франсабанк, «Возможно все»
15,5%
84,06* (на 13 мес.)
92,78
Банк, кредит, ставка
Максимальный ежемесячный платеж, рублей
Итоговая переплата завесь срок, рублей
Банк ВТБ (Беларусь), «Испытательный»
16% (-2%)
90,73
88,77
МТБанк, «Проще простого»
6%
90,73
88,76
РРБ-Банк, «12 месяцев»
4,5%
95,41
78,55
Банк «Решение», »Простой кредит«
16,1%
103,71
181,92
Приорбанк, «Кредит на карточку» 19%
92
104
Технобанк, «Обыкновенный кредит Лайт"14,9%
83,77* (на 13 мес.)
90
Белорусский народный банк, «Оранжевая мечта»
16,1%
90,78
89,36
Абсолютбанк, «Гостеприимный кредит»
16%
90,73
88,76
Идея Банк, «Простой»
25% (-4%)
95,04
140,47
Банк Москва — Минск, «НаЛИЧНОЕ»
24,99% (+5%)
95,04
140,47
Паритетбанк «Потребительский кредит»
15,5%
90,49
85,88
Альфа-Банк, «По плечу»
28,9%
55,35* (на 24 мес.)
328,40
Банк БелВЭБ, «Лагодны»
13,1%
94,25
70,98
Беларусбанк, Потребительский кредит
14%
102,58
75,83
Белинвестбанк, «Личный выбор»
16,1%
103
83
БПС-Сбербанк, «Без границ»
16%- первые 95 дней, потом- 23%
93,84
126,08
БТА Банк, «5 звезд»
12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%
первые 30 дней — 90, затем — 99
185
Цептер Банк,
«На удачу»
15,99%
96,66
86,62
Франсабанк, «Возможно все»
15,5%
84,06* (на 13 мес.)
92,78
В итоге в настоящий момент самый маленький платеж у Паритетбанка и составляет 90,49 рублей, а самую маленькую переплату 70,98 рублей предлагает Банк БелВЭБ.
* Уточним, что для Франсабанка иТехнобанка платежи по кредиту рассчитывались на13 месяцев, для Альфа-Банка — на 24 месяца, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.