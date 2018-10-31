ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Кредиты без лишних комиссий: за каждую 1000 рублей придется платить от 90 рублей в месяц

01.11.2018 07:30 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Где сейчас можно оформить кредит без дополнительных комиссий и сколько придется переплатить банку в итоге? FINANCE.TUT.BY сделал выборку привлекательных предложений от банков. Какие сейчас действуют ставки, на какой срок можно взять кредит, нужна ли справка о доходах — об этом всем читайте в нашем обзоре.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Нас интересовали кредиты для новых клиентов банков и без особенных условий для оформления. Отбирались предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.

Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам

  • Ставки по кредитам продолжают держаться на одном и том же уровне уже долгое время. Оформить потребительский кредит сейчас можно под ставку до 16,1%. Хотя есть такие редкие исключения, как, например, Идея Банк, Банк Москва — Минск, Альфа-Банк — для них процентная ставка держится на уровне около 25%, или предложение от Банка «Решение» — ставка 33% годовых.
  • Банки стараются свести к минимуму необходимые документы и сроки рассмотрения заявки. Например, многие предлагают оформить к кредит до 5 000 рублей без предоставления справки о доходах. А МТБанк и БПС-Сбербанк идут еще дальше и предлагают оформить без дополнительных документов до 15 000 и до 10 000 рублей соответственно.
  • По максимальной сумме выделяется предложение от Идея Банка — до 23 000 рублей без залогов, поручителей. Еще одно хорошее предложение у Альфа-Банка — до 30 000 рублей без дополнительного обеспечения. Остальные банки смогут предложить максимум до 15 000 рублей.
  • В нашей подборке очень много предложений со сроком кредитования до 12 месяцев. Это объясняется тем, что для коротких сроков банки охотнее предлагают низкие ставки. Но есть и несколько предложений с длительными сроками. Так, кредит со сроком до 72 − 84 месяца можно получить у Франсабанка, Альфа-Банка, БПС-Сбербанка и Приорбанка.

Таблица кредитов без дополнительных комиссий:

Банк, кредит

Ставка (вскобках указаны изменения)

Максимальный срок, максимальная сумма, справка одоходах (вскобках указаны изменения)

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

16% (-2%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

МТБанк,
«Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

14,5%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк «Решение»,
«Простой кредит«

33%

до 24 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей

Приорбанк,
«Кредит на карточку»

19%

до 84 (+24 мес.) месяцев, до 10 000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9%

13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,1%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

16%

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Идея Банк,
«Простой»

25% (-4%)

до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Банк Москва- Минск,
«наЛИЧНОЕ»

24,99% (+5%)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Паритетбанк,
Потребительский кредит

15,5 − 16,05%(без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока

до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей

Альфа-Банк,
«Кредит наличными»

25,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60

28,9% — в иных ситуациях

до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах

Банк БелВЭБ,
«Лагодны»

13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес.

до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Беларусбанк,
Потребительский кредит

14 − 15,95%

в зависимости от срока

до 60 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

16,1%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БПС-Сбербанк,
«Без границ»

16% -первые 95 дней, потом — 23%

до 72 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 10 000 рублей

БТА Банк,
«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Франсабанк,
«Возможно все»

15,5%;

при сроке кредитования от 61 месяца до 7 лет: первый год 14,49%, потом 16,1%

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит

Ставка (вскобках указаны изменения)

Максимальный срок, максимальная сумма, справка одоходах (вскобках указаны изменения)

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

16% (-2%)

до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

МТБанк,
«Проще простого»

16%

до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

14,5%

до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк «Решение»,
«Простой кредит«

33%

до 24 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей

Приорбанк,
«Кредит на карточку»

19%

до 84 (+24 мес.) месяцев, до 10 000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9%

13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,1%

до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

16%

до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей

Идея Банк,
«Простой»

25% (-4%)

до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Банк Москва- Минск,
«наЛИЧНОЕ»

24,99% (+5%)

до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

Паритетбанк,
Потребительский кредит

15,5 − 16,05%(без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока

до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей

Альфа-Банк,
«Кредит наличными»

25,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60

28,9% — в иных ситуациях

до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах

Банк БелВЭБ,
«Лагодны»

13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес.

до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Беларусбанк,
Потребительский кредит

14 − 15,95%

в зависимости от срока

до 60 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

16,1%

до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей

БПС-Сбербанк,
«Без границ»

16% -первые 95 дней, потом — 23%

до 72 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 10 000 рублей

БТА Банк,
«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99%

до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Франсабанк,
«Возможно все»

15,5%;

при сроке кредитования от 61 месяца до 7 лет: первый год 14,49%, потом 16,1%

до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Сколько придется заплатить банку

При выборе кредита важным является график платежей. Без него сложно будет оценить ежемесячную кредитную нагрузку и итоговую переплату по кредиту.

Для того, чтобы сделать сравнения мы обратились в банки и попросили рассчитать платежи, а также итоговую сумму к возврату для наших условий. Вот такие максимальные платежи и общая переплата получатся, если оформить 1000 рублей на 12 месяцев.

Банк, кредит, ставка

Максимальный ежемесячный платеж, рублей

Итоговая переплата завесь срок, рублей

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

16% (-2%)

90,73

88,77

МТБанк,
«Проще простого»

16%

90,73

88,76

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

14,5%

95,41

78,55

Банк «Решение»,
»Простой кредит«

33%

103,71

181,92

Приорбанк,
«Кредит на карточку» 19%

92

104

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт"14,9%

83,77* (на 13 мес.)

90

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,1%

90,78

89,36

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

16%

90,73

88,76

Идея Банк,
«Простой»

25% (-4%)

95,04

140,47

Банк Москва — Минск,
«НаЛИЧНОЕ»

24,99% (+5%)

95,04

140,47

Паритетбанк
«Потребительский кредит»

15,5%

90,49

85,88

Альфа-Банк,
«По плечу»

28,9%

55,35* (на 24 мес.)

328,40

Банк БелВЭБ,
«Лагодны»

13,1%

94,25

70,98

Беларусбанк,
Потребительский кредит

14%

102,58

75,83

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

16,1%

103

83

БПС-Сбербанк,
«Без границ»

16%- первые 95 дней, потом- 23%

93,84

126,08

БТА Банк,
«5 звезд»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

первые 30 дней — 90, затем — 99

185

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99%

96,66

86,62

Франсабанк,
«Возможно все»

15,5%

84,06* (на 13 мес.)

92,78

Банк, кредит, ставка

Максимальный ежемесячный платеж, рублей

Итоговая переплата завесь срок, рублей

Банк ВТБ (Беларусь),
«Испытательный»

16% (-2%)

90,73

88,77

МТБанк,
«Проще простого»

6%

90,73

88,76

РРБ-Банк,
«12 месяцев»

4,5%

95,41

78,55

Банк «Решение»,
»Простой кредит«

16,1%

103,71

181,92

Приорбанк,
«Кредит на карточку» 19%

92

104

Технобанк,
«Обыкновенный кредит Лайт"14,9%

83,77* (на 13 мес.)

90

Белорусский народный банк,
«Оранжевая мечта»

16,1%

90,78

89,36

Абсолютбанк,
«Гостеприимный кредит»

16%

90,73

88,76

Идея Банк,
«Простой»

25% (-4%)

95,04

140,47

Банк Москва — Минск,
«НаЛИЧНОЕ»

24,99% (+5%)

95,04

140,47

Паритетбанк
«Потребительский кредит»

15,5%

90,49

85,88

Альфа-Банк,
«По плечу»

28,9%

55,35* (на 24 мес.)

328,40

Банк БелВЭБ,
«Лагодны»

13,1%

94,25

70,98

Беларусбанк,
Потребительский кредит

14%

102,58

75,83

Белинвестбанк,
«Личный выбор»

16,1%

103

83

БПС-Сбербанк,
«Без границ»

16%- первые 95 дней, потом- 23%

93,84

126,08

БТА Банк,
«5 звезд»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99%

первые 30 дней — 90, затем — 99

185

Цептер Банк,
«На удачу»

15,99%

96,66

86,62

Франсабанк,
«Возможно все»

15,5%

84,06* (на 13 мес.)

92,78

В итоге в настоящий момент самый маленький платеж у Паритетбанка и составляет 90,49 рублей, а самую маленькую переплату 70,98 рублей предлагает Банк БелВЭБ.

* Уточним, что для Франсабанка иТехнобанка платежи по кредиту рассчитывались на13 месяцев, для Альфа-Банка — на 24 месяца, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

Выбрать подходящий кредит в банках Беларуси:

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 62
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Какие сейчас действуют ставки, на какой срок можно взять кредит, нужна ли справка о доходах - об этом всем читайте в нашем обзоре.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси тратить маткапитал можно будет до 18-летия ребенка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика