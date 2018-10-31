Кредиты без лишних комиссий: за каждую 1000 рублей придется платить от 90 рублей в месяц

Где сейчас можно оформить кредит без дополнительных комиссий и сколько придется переплатить банку в итоге? FINANCE.TUT.BY сделал выборку привлекательных предложений от банков. Какие сейчас действуют ставки, на какой срок можно взять кредит, нужна ли справка о доходах — об этом всем читайте в нашем обзоре.



Александра Квиткевич, TUT.BY

Нас интересовали кредиты для новых клиентов банков и без особенных условий для оформления. Отбирались предложения, не требующие поручителей или залога, без запретов на досрочное погашение. Важный критерий отбора — отсутствие дополнительных комиссий, страховок и иных платежей.

Главные выводы из анализа текущих условий по кредитам

Ставки по кредитам продолжают держаться на одном и том же уровне уже долгое время. Оформить потребительский кредит сейчас можно под ставку до 16,1%. Хотя есть такие редкие исключения, как, например, Идея Банк , Банк Москва — Минск , Альфа-Банк — для них процентная ставка держится на уровне около 25%, или предложение от Банка «Решение» — ставка 33% годовых.

, , — для них процентная ставка держится на уровне около 25%, или предложение от Банка «Решение» — ставка 33% годовых. Банки стараются свести к минимуму необходимые документы и сроки рассмотрения заявки. Например, многие предлагают оформить к кредит до 5 000 рублей без предоставления справки о доходах. А МТБанк и БПС-Сбербанк идут еще дальше и предлагают оформить без дополнительных документов до 15 000 и до 10 000 рублей соответственно.

и идут еще дальше и предлагают оформить без дополнительных документов до 15 000 и до 10 000 рублей соответственно. По максимальной сумме выделяется предложение от Идея Банка — до 23 000 рублей без залогов, поручителей. Еще одно хорошее предложение у Альфа-Банка — до 30 000 рублей без дополнительного обеспечения. Остальные банки смогут предложить максимум до 15 000 рублей.

— до 23 000 рублей без залогов, поручителей. Еще одно хорошее предложение у — до 30 000 рублей без дополнительного обеспечения. Остальные банки смогут предложить максимум до 15 000 рублей. В нашей подборке очень много предложений со сроком кредитования до 12 месяцев. Это объясняется тем, что для коротких сроков банки охотнее предлагают низкие ставки. Но есть и несколько предложений с длительными сроками. Так, кредит со сроком до 72 − 84 месяца можно получить у Франсабанка, Альфа-Банка, БПС-Сбербанка и Приорбанка.

Таблица кредитов без дополнительных комиссий:

Банк, кредит Ставка (вскобках указаны изменения) Максимальный срок, максимальная сумма, справка одоходах (вскобках указаны изменения) Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

16% (-2%) до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы МТБанк,

«Проще простого»

16% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение»,

«Простой кредит«

33% до 24 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей Приорбанк,

«Кредит на карточку»

19% до 84 (+24 мес.) месяцев, до 10 000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9% 13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,1% до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит»

16% до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Идея Банк,

«Простой»

25% (-4%) до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Банк Москва- Минск,

«наЛИЧНОЕ»

24,99% (+5%) до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк,

Потребительский кредит

15,5 − 16,05%(без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей Альфа-Банк,

«Кредит наличными»

25,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 28,9% — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах Банк БелВЭБ,

«Лагодны»

13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес. до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк,

Потребительский кредит

14 − 15,95% в зависимости от срока до 60 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,1% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БПС-Сбербанк,

«Без границ»

16% -первые 95 дней, потом — 23% до 72 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 10 000 рублей БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Цептер Банк,

«На удачу»

15,99% до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно все»

15,5%; при сроке кредитования от 61 месяца до 7 лет: первый год 14,49%, потом 16,1% до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Банк, кредит Ставка (вскобках указаны изменения) Максимальный срок, максимальная сумма, справка одоходах (вскобках указаны изменения) Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

16% (-2%) до 12 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы МТБанк,

«Проще простого»

16% до 12 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5% до 12 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Банк «Решение»,

«Простой кредит«

33% до 24 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5 000 рублей Приорбанк,

«Кредит на карточку»

19% до 84 (+24 мес.) месяцев, до 10 000 евро в эквиваленте, справка о доходах для любой суммы Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт»

14,9% 13 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта»

16,1% до 36 месяцев, до 15 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит»

16% до 24 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 3000 рублей Идея Банк,

«Простой»

25% (-4%) до 42 месяцев, до 23 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Банк Москва- Минск,

«наЛИЧНОЕ»

24,99% (+5%) до 60 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей Паритетбанк,

Потребительский кредит

15,5 − 16,05%(без справки о доходах — 15,9−16,1%), ставка зависит от срока до 60 месяцев, до 8000 рублей, без справки о доходах до 4000 рублей Альфа-Банк,

«Кредит наличными»

25,9% — при сумме от 1000 рублей и сроке 36, 48, 60 28,9% — в иных ситуациях до 72 месяцев, до 30 тысяч рублей, до 5000 рублей без справки о доходах Банк БелВЭБ,

«Лагодны»

13,1% — для сроков до 12 мес., 14,5% — для сроков от 13 мес. до 48 мес. до 48 месяцев, до 12 000 рублей, справка о доходах для любой суммы Беларусбанк,

Потребительский кредит

14 − 15,95% в зависимости от срока до 60 месяцев, сумма не ограничена, без предоставления справки о доходах в размере, рассчитанном исходя из среднемесячного чистого дохода, не превышающего 20 базовых величин Белинвестбанк,

«Личный выбор»

16,1% до 60 месяцев, до 10 000 рублей, без справки о доходах до 5000 рублей БПС-Сбербанк,

«Без границ»

16% -первые 95 дней, потом — 23% до 72 месяцев, до 15 000 рублей, без справки о доходах до 10 000 рублей БТА Банк,

«Зачетный»

12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% до 12 месяцев, до 5000 рублей, без справки о доходах Цептер Банк,

«На удачу»

15,99% до 36 месяцев, до 5000 рублей, справка о доходах для любой суммы Франсабанк,

«Возможно все»

15,5%; при сроке кредитования от 61 месяца до 7 лет: первый год 14,49%, потом 16,1% до 84 месяцев, до 10 000 рублей, справка о доходах для любой суммы

Сколько придется заплатить банку

При выборе кредита важным является график платежей. Без него сложно будет оценить ежемесячную кредитную нагрузку и итоговую переплату по кредиту.

Для того, чтобы сделать сравнения мы обратились в банки и попросили рассчитать платежи, а также итоговую сумму к возврату для наших условий. Вот такие максимальные платежи и общая переплата получатся, если оформить 1000 рублей на 12 месяцев.

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата завесь срок, рублей Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

16% (-2%) 90,73 88,77 МТБанк,

«Проще простого»

16% 90,73 88,76 РРБ-Банк,

«12 месяцев»

14,5% 95,41 78,55 Банк «Решение»,

»Простой кредит«

33% 103,71 181,92 Приорбанк,

«Кредит на карточку» 19% 92 104 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт"14,9% 83,77* (на 13 мес.) 90 Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 16,1% 90,78 89,36 Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит» 16% 90,73 88,76 Идея Банк,

«Простой» 25% (-4%) 95,04 140,47 Банк Москва — Минск,

«НаЛИЧНОЕ» 24,99% (+5%) 95,04 140,47 Паритетбанк

«Потребительский кредит» 15,5% 90,49 85,88 Альфа-Банк,

«По плечу» 28,9% 55,35* (на 24 мес.) 328,40 Банк БелВЭБ,

«Лагодны» 13,1% 94,25 70,98 Беларусбанк,

Потребительский кредит 14% 102,58 75,83 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 16,1% 103 83 БПС-Сбербанк,

«Без границ» 16%- первые 95 дней, потом- 23% 93,84 126,08 БТА Банк,

«5 звезд» 12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% первые 30 дней — 90, затем — 99 185 Цептер Банк,

«На удачу» 15,99% 96,66 86,62 Франсабанк,

«Возможно все» 15,5% 84,06* (на 13 мес.) 92,78

Банк, кредит, ставка Максимальный ежемесячный платеж, рублей Итоговая переплата завесь срок, рублей Банк ВТБ (Беларусь),

«Испытательный»

16% (-2%) 90,73 88,77 МТБанк,

«Проще простого»

6% 90,73 88,76 РРБ-Банк,

«12 месяцев»

4,5% 95,41 78,55 Банк «Решение»,

»Простой кредит«

16,1% 103,71 181,92 Приорбанк,

«Кредит на карточку» 19% 92 104 Технобанк,

«Обыкновенный кредит Лайт"14,9% 83,77* (на 13 мес.) 90 Белорусский народный банк,

«Оранжевая мечта» 16,1% 90,78 89,36 Абсолютбанк,

«Гостеприимный кредит» 16% 90,73 88,76 Идея Банк,

«Простой» 25% (-4%) 95,04 140,47 Банк Москва — Минск,

«НаЛИЧНОЕ» 24,99% (+5%) 95,04 140,47 Паритетбанк

«Потребительский кредит» 15,5% 90,49 85,88 Альфа-Банк,

«По плечу» 28,9% 55,35* (на 24 мес.) 328,40 Банк БелВЭБ,

«Лагодны» 13,1% 94,25 70,98 Беларусбанк,

Потребительский кредит 14% 102,58 75,83 Белинвестбанк,

«Личный выбор» 16,1% 103 83 БПС-Сбербанк,

«Без границ» 16%- первые 95 дней, потом- 23% 93,84 126,08 БТА Банк,

«5 звезд» 12,99% — первые 30 дней, потом — 15,99% первые 30 дней — 90, затем — 99 185 Цептер Банк,

«На удачу» 15,99% 96,66 86,62 Франсабанк,

«Возможно все» 15,5% 84,06* (на 13 мес.) 92,78

В итоге в настоящий момент самый маленький платеж у Паритетбанка и составляет 90,49 рублей, а самую маленькую переплату 70,98 рублей предлагает Банк БелВЭБ.

* Уточним, что для Франсабанка иТехнобанка платежи по кредиту рассчитывались на13 месяцев, для Альфа-Банка — на 24 месяца, так как это минимальные сроки для выбранных продуктов.

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