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Как индивидуальному предпринимателю платить налоги с доходов на WebMoney
Myfin.by подготовил ответ.
Даже фриланс нужно регистрировать
Все операции с
В настоящее время в Беларуси распространены финансовые операции с использованием электронных кошельков
Закон устанавливает, что физические лица могут осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица только при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Исключение составляют виды деятельности, перечисленные в Указе № 337 «О регулировании деятельности физических лиц». Сюда, к примеру, относится производство одежды и обуви из материалов заказчика, разработка веб-сайтов и другие виды деятельности.
Таким образом, систематическая работа в качестве фрилансера в интернете (например, деятельность по созданию видеороликов на youtube или других веб-ресурсах с целью рекламы, рерайтинг и копирайтинг) требуют регистрации в качестве
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В редакцию Myfin.by поступил вопрос от читателя: как платить налоги с доходов от рекламодателей, которые приходят на его кошелек WebMoney. Я делаю видео на ютуб,...
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