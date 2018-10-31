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Как индивидуальному предпринимателю платить налоги с доходов на WebMoney

01.11.2018 06:45 — Разное | Myfin  
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Как индивидуальному предпринимателю платить налоги с доходов на WebMoney
фото: pixabay.com

Myfin.by подготовил ответ.

Даже фриланс нужно регистрировать

Все операции с электронными деньгами в Беларуси регулируются Правилами осуществления операций с электронными деньгами, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 26 ноября 2003 года № 201.

В настоящее время в Беларуси распространены финансовые операции с использованием электронных кошельков WebMoney в том числе при осуществлении деятельности как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Оплата услуг или товаров, предлагаемых индивидуальными предпринимателями, зачастую приходит на электронные кошельки.

Закон устанавливает, что физические лица могут осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица только при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Исключение составляют виды деятельности, перечисленные в Указе № 337 «О регулировании деятельности физических лиц». Сюда, к примеру, относится производство одежды и обуви из материалов заказчика, разработка веб-сайтов и другие виды деятельности.

Таким образом, систематическая работа в качестве фрилансера в интернете (например, деятельность по созданию видеороликов на youtube или других веб-ресурсах с целью рекламы, рерайтинг и копирайтинг) требуют регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и уплаты налогов по выбранной системе налогообложения (УСН или единый налог с ИП). Осуществлять такую деятельность как физическое лицо законодательством запрещено.

Как поможет «Технобанк»?

Постановление Правления Нацбанка №201 устанавливает, что индивидуальные предприниматели вправе открывать электронные кошельки в системе расчетов с использованием электронных денег эмитента-нерезидента при условии заключения с банком-агентом договора. Такой договор должен регламентировать права и обязанности сторон при осуществлении операций с электронными деньгами эмитента-нерезидента.

 
 
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В редакцию Myfin.by поступил вопрос от читателя: как платить налоги с доходов от рекламодателей, которые приходят на его кошелек WebMoney. Я делаю видео на ютуб,...
 
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