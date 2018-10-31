Как индивидуальному предпринимателю платить налоги с доходов на WebMoney

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Даже фриланс нужно регистрировать

Все операции с электронными деньгами в Беларуси регулируются Правилами осуществления операций с электронными деньгами, утвержденными Постановлением Правления Национального Банка Республики Беларусь от 26 ноября 2003 года № 201.

В настоящее время в Беларуси распространены финансовые операции с использованием электронных кошельков WebMoney в том числе при осуществлении деятельности как физических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Оплата услуг или товаров, предлагаемых индивидуальными предпринимателями, зачастую приходит на электронные кошельки.

Закон устанавливает, что физические лица могут осуществлять предпринимательскую деятельность без образования юридического лица только при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Исключение составляют виды деятельности, перечисленные в Указе № 337 «О регулировании деятельности физических лиц». Сюда, к примеру, относится производство одежды и обуви из материалов заказчика, разработка веб-сайтов и другие виды деятельности.

Таким образом, систематическая работа в качестве фрилансера в интернете (например, деятельность по созданию видеороликов на youtube или других веб-ресурсах с целью рекламы, рерайтинг и копирайтинг) требуют регистрации в качестве индивидуального предпринимателя и уплаты налогов по выбранной системе налогообложения (УСН или единый налог с ИП ). Осуществлять такую деятельность как физическое лицо законодательством запрещено.

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