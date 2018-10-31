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Как начать бизнес в Беларуси

01.11.2018 06:50 — Разное | Myfin  
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Как начать бизнес в Беларуси
фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Попробую перечислить то, что можно и обязательно нужно просчитать и прочитать, открывая в Беларуси мелкий розничный бизнес. Ведь большинство начинает дело именно так.

Определение вида деятельности

Если предполагается заниматься не самовыражением, а именно бизнесом, то для выбора рода деятельности будет нужно последовательно ответить на четыре вопроса:

  1. Что сейчас востребовано на рынке? Желательно конкретизировать вопрос, ограничить его определенной территорией или сферой.
  2. Что из востребованного я могу делать?
  3. Кто и как уже занимается подобным бизнесом?
  4. Есть ли свободная ниша на рынке?

Чтобы ответить на последний вопрос нужно детально разобраться в ситуации. Давать советы по изучению любого рынка нельзя, т.к. везде имеется своя специфика. Однако основную информацию о розничном бизнесе обычно удается получить, наблюдая за ним с точки зрения потребителя – что выставляют на витрину, что чаще спрашивают и покупают.

В большинстве ситуаций бизнес стоит начинать если:

  • имеешь конкурентные преимущества перед теми, кто уже работает на рынке, можешь предложить лучший или более дешевый продукт;
  • на рынке остаются свободные ниши, спрос удовлетворен не до конца, часть потребителей уйдет к новому продавцу.

Получение разрешений

Определившись с направлением деятельности, следует получить от государства все разрешения, лицензии.

Понять, как видит вашу деятельность государство можно в Общегосударственном классификаторе ОКРБ 005-2011.

Читать его полностью не нужно, но найти свой вид деятельности стоит. Это понадобится при составлении документов и для понимания законодательных требований.

Пример для начинающих: розничная торговля продуктами (мороженое, пиво и пр.) в закрытой упаковке проходит по коду 47, то же пиво, мороженое и пр. в стаканчиках пойдет по коду 56, как общественное питание, с другими требованиями и регулирующими документами.

Получить разрешение на один вид деятельности и заняться другим значит:

  • гарантированный штраф;
  • признание деятельности незаконным предпринимательством;
  • возможная конфискация предметов незаконной деятельности;
  • возможная выплата государству всего полученного от незаконной деятельности дохода.

Затем следует найти законы, постановления и нормативы, которые регулируют выбранный бизнес.

Выбор организационной формы

Бывает, что одну и ту же работу можно делать в качестве предпринимателя, представителя фирмы или ремесленника. Но в каждом случае у государства будут свои требования и разрешения. На этот счет тоже есть свой классификатор – ОКРБ 019-2013.

Для каждой формы действует своя законодательная база:

  • Закон «О предпринимательстве в Республике Беларусь» – для ИП;
  • Закон «О хозяйственных обществах» – для всех ООО, ОДО, ЧУП, ОАО, ЗАО.
  • Указ «Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности» для тех занятий, которые в нем перечислены.
  • Указ «О регулировании деятельности физических лиц» – для других категорий самостоятельно работающих.

Можно не читать сразу все нормативные акты, но знать закон, который регулирует именно вашу сферу деятельности, нужно обязательно.

Пример:

  • ИП не имеет разделения имущества на личное и относящееся к бизнесу. У предпринимателя могут забрать все для погашения его коммерческих обязательств.
  • Фирма же отвечает лишь своим капиталом. К директору и учредителям можно предъявлять претензии только через суд, с доказательством их прямой вины в нарушениях и т.д.

Бизнес-план

Чтобы надеяться на успех нужно обязательно иметь как можно более детальное представление о будущем бизнесе.

 
 
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