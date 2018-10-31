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Как начать бизнес в Беларуси
Попробую перечислить то, что можно и обязательно нужно просчитать и прочитать, открывая в Беларуси мелкий розничный бизнес. Ведь большинство начинает дело именно так.
Определение вида деятельности
Если предполагается заниматься не самовыражением, а именно бизнесом, то для выбора рода деятельности будет нужно последовательно ответить на четыре вопроса:
Чтобы ответить на последний вопрос нужно детально разобраться в ситуации. Давать советы по изучению любого рынка нельзя, т.к. везде имеется своя специфика. Однако основную информацию о розничном бизнесе обычно удается получить, наблюдая за ним с точки зрения потребителя – что выставляют на витрину, что чаще спрашивают и покупают.
В большинстве ситуаций бизнес стоит начинать если:
Получение разрешений
Определившись с направлением деятельности, следует получить от государства все разрешения, лицензии.
Понять, как видит вашу деятельность государство можно в Общегосударственном классификаторе ОКРБ 005-2011.
Читать его полностью не нужно, но найти свой вид деятельности стоит. Это понадобится при составлении документов и для понимания законодательных требований.
Пример для начинающих: розничная торговля продуктами (мороженое, пиво и пр.) в закрытой упаковке проходит по коду 47, то же пиво, мороженое и пр. в стаканчиках пойдет по коду 56, как общественное питание, с другими требованиями и регулирующими документами.
Получить разрешение на один вид деятельности и заняться другим значит:
Затем следует найти законы, постановления и нормативы, которые регулируют выбранный бизнес.
Выбор организационной формы
Бывает, что одну и ту же работу можно делать в качестве предпринимателя, представителя фирмы или ремесленника. Но в каждом случае у государства будут свои требования и разрешения. На этот счет тоже есть свой классификатор – ОКРБ 019-2013.
Для каждой формы действует своя законодательная база:
Можно не читать сразу все нормативные акты, но знать закон, который регулирует именно вашу сферу деятельности, нужно обязательно.
Пример:
Бизнес-план
Чтобы надеяться на успех нужно обязательно иметь как можно более детальное представление о будущем бизнесе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Начало собственного дела момент напряженный. На этом этапе многие пытаются набраться чужого опыта: обращаются к специальной литературе, читают форумы, просят...
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