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Экспресс-тест по химии. Десять простых вопросов из школьной программы

01.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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У школьников сейчас каникулы, и многие взрослые им отчаянно завидуют. Мы тоже! Но пытаясь пройти этот простой тест по химии, которые нам подготовили в обычной СШ№40 города Минска, мы подумали — а что завидовать ученикам? Пусть отдыхают, пока могут. Тогда возможно в их головах осядет не только таблица Менделеева (признаемся честно — у большей части редакции она осела выборочно), но и еще какие-то познания из школьного курса по химии.

 
Теги: Минск
 
 
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У школьников сейчас каникулы, и многие взрослые им отчаянно завидуют. И ученикам, и их родителям предлагаем пройти простой тест по химии. Возможно, кто-то убедится в...
 
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