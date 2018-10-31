У школьников сейчас каникулы, и многие взрослые им отчаянно завидуют. Мы тоже! Но пытаясь пройти этот простой тест по химии, которые нам подготовили в обычной СШ№40 города Минска, мы подумали — а что завидовать ученикам? Пусть отдыхают, пока могут. Тогда возможно в их головах осядет не только таблица Менделеева (признаемся честно — у большей части редакции она осела выборочно), но и еще какие-то познания из школьного курса по химии.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Экспресс-тест по химии. Десять простых вопросов из школьной программы У школьников сейчас каникулы, и многие взрослые им отчаянно завидуют. И ученикам, и их родителям предлагаем пройти простой тест по химии. Возможно, кто-то убедится в...