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Две женщины-супруги выносили своего ребенка по очереди

01.11.2018 08:00 — Разное | Tut.by  
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В США две женщины-супруги стали первой однополой парой, которая вынашивала своего ребенка по очереди. Это стало возможно благодаря новой технологии ЭКО, при которой зародыш помещается не в инкубатор, а в тело женщины. Мальчик родился совершенно здоровым, а вскоре этот опыт повторила и другая гомосексуальная пара, рассказывает Gazeta.ru


28-летняя Эшли и 36-летняя Блисс Коултер познакомились шесть лет назад и поженились в 2015 году. Они обе рассчитывали в будущем завести ребенка, при этом Блисс хотела, чтобы биологически он был ее, но перспектива ходить беременной ее не привлекала.

Обычно в случае лесбийских пар используется донорская сперма, которой врачи оплодотворяют одну из женщин, а после рождения ребенка вторая его усыновляет.

Но поскольку яйцеклетки планировалось взять у Блисс, а вынашивать ребенка собиралась Эшли, такой способ им не подходил.

От знакомых они узнали о новом методе ЭКО, практиковавшемся лишь в одной клинике. Обычно при ЭКО оплодотворенные яйцеклетки помещаются в инкубатор на несколько дней, после чего переносятся в полость матки. Но репродуктологи Кэти и Кевин Дуди разработали новую технологию: при ней оплодотворение происходит в специальной пластиковой капсуле, которая потом сразу помещается в тело будущей матери. Там эмбрион находится в тепле и защищен от внешнего воздействия. Затем, через несколько дней, эмбрион извлекают из капсулы и переносят в матку.

«Оказалось, хотя это неудивительно, что собственное тело женщины — очень хороший инкубатор, — поясняет Кэти Дуди. — У нас есть печень, почки и легкие, поэтому мы можем предоставлять эмбриону те же услуги, но более естественным образом».

Новый метод стал практиковаться совсем недавно, в 2015 году. Обычно и донором яйцеклеток, и матерью становится одна и та же женщина. Но в случае Блисс и Эшли капсула сначала находилась в теле Блисс, а затем эмбрион был помещен в матку Эшли.

«Этот случай особенный — две женщины выносили своего ребенка вместе, — делится Дуди. — Каждая сделала вклад в эту беременность».


«Когда мы говорили с Дуди, она была сильно уверена, что у нее получится это сделать. Она дала нам надежду. Это было очень захватывающе, — говорит Эшли. — Идея, что мы обе сможем выносить ребенка, принадлежала ей, она предложила оплодотворение внутри тела Блисс. Мы засмеялись, и я сказала: «Ого, так она тоже будет его вынашивать».

Блисс прошла через стимуляцию яичников, ее клетки были оплодотворены донорской спермой и помещены в капсулу. Капсула находилась в теле Блисс пять дней, пока оплодотворенные яйцеклетки не развились до стадии бластоцист. Затем эмбрион был заморожен, а Эшли начала подготовку к беременности. Когда у нее начались месячные, она получала гормональные препараты, призванные обмануть организм. Затем врачи подсадили в ее матку один эмбрион. А уже через 10 дней подтвердили наступившую с первого раза беременность.

«Блисс шутит, что у нее золотые яйцеклетки», — смеется Эшли.

Спустя 9 месяцев, в июне 2018 года, она родила здорового мальчика весом 3,700. Сына пара назвала Стетсоном.

«В момент, когда он появился на свет, я почувствовала себя самым счастливым человеком на свете, потому что он был идеален, — вспоминает Эшли. — Когда я смотрю на него, я вижу в нем свою жену. Это бесценно».

Хотя пара безмерно счастлива и с одним ребенком, Эшли надеется, что сможет уговорить Блисс на второго — у них еще остались два замороженных эмбриона.


Доктор Дуди отмечает, что использованный способ оплодотворения позволяет лесбийским парам иметь уникальную связь со своими детьми и делает беременность более естественной. Ранее они с мужем практиковали его только для гетеросексуальных пар.

«Мы как-то разговаривали дома вечером, и я сказала: "Ты знаешь, мы могли бы использовать это и для однополых пар". И Кевин ответил: «Да, думаю, ты права. Думаю, у нас получится».

После Блисс и Эшли к Дуди обратилась еще одна пара, прошедшая через ту же процедуру. Их дочь появилась на свет вскоре после сына Блисс и Эшли.

Когда о проведенных процедурах стало известно, Дуди столкнулась с критикой со стороны приверженцев религии: те заявляли, что наука идет вразрез с их убеждениями.

«Что ж, со всем уважением, я не соглашусь, — ответила Кэти. — Я думаю, что семья, отношения, дети — это именно то, что должно быть в нашем мире. Никто не знал, что это возможно, но все прекрасно сработало».

 
 
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В США две женщины-супруги стали первой однополой парой, которая вынашивала своего ребенка по очереди
 
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