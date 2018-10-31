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Стесняются говорить о сексе. Как звезды продвигают тренд на целомудрие
Откровенные наряды, вызывающее поведение и презрение к общественному мнению: когда-то этим славились поп-звезды. Но сексуальная революция, кажется, окончательно закончилась и пожрала своих детей: нынешние кумиры оказываются весьма религиозными и стесняются говорить о сексе.
Скромная мода
В октябре профессор лондонского университета искусств Рейна Льюис и куратор выставки, посвященной мусульманским модным тенденциям, опубликовала эссе на тему возрастающей популярности «скромной моды» во всем мире. По словам Льюис, на восприятие мусульман в европейской культуре огромное воздействие оказал теракт 11 сентября 2001 года. После этого страшного события какая-либо причастность к мусульманской культуре в США вызывала страх и недоверие.
Однако многое изменилось, когда в крупнейшие модные дома, которые производят одежду haute couture, стали поступать заказы от арабских женщин: в момент мирового экономического кризиса жители таких «нефтяных» стран, как Саудовская Аравия и ОАЭ, одними из немногих могли позволить себе роскошную одежду. У жен богатых предпринимателей или чиновников с традиционными взглядами на обнажение как на нечто запретное появилась потребность в красивых платьях, которые они хотели бы демонстрировать мужу и подружкам.
Спрос на одежду, которая бы красиво скрывала тело, а не оголяла его, заставил ведущие марки выйти со своим предложением — альтернативными коллекциями для мусульманок. В 2014 году американская марка DKNY сшила закрытые версии своей сезонной коллекции и имела практически беспрецедентный успех на мировом рынке.
Эта тенденция сейчас продвигается и в России: в марте 2018 года главный редактор российской версии Tatler
Сегодня мировые масс-маркет-бренды перестраиваются на мусульманский календарь.
По всему миру марки одежды запустили рекламные кампании, приуроченные к двум главным праздникам ислама: Рамадану и Ураза-Байраму, а мусульманские модели становятся лицами и официальными представителями брендов, популярных у европейцев.
Подобный культурный обмен также выделяют в числе причин общей увлеченностью идеей сдержанного поведения. Воспринимать себя как сексуальный объект уже немодно даже у христиан: если в эту самую минуту для инстаграма позирует тысяча красивых полуобнаженных девушек, после этого они, скорее всего, оденутся и пойдут есть и смотреть сериал. Потому что в общественном сознании все давно не так сексуально, как в рекламе.
Скромные люди
Гиперсексуализация общества происходила в различные периоды: сексуальная революция в США произошла в 60-х-70-х годах прошлого столетия, и с тех пор многие звезды пытаются сделать свою личную жизнь настолько приватной, насколько это возможно. Даже самые известные секс-символы в мире зачастую не любят говорить о своем личном опыте и на деле оказываются куда более консервативными, чем может показаться на первый взгляд.
Ярким примером тому служит история Ким Кардашьян-Уэст, породившей культ большой попы и груди в системе, в которой раньше доминировали весьма стройные модели без выдающихся форм.
Суперзвезду инстаграма постоянно упрекают в чрезмерной сексуальности и откровенности ее фотоснимков, но в недавнем интервью она призналась, что ее имидж в медиа непривычен даже для нее самой. «Дома я гораздо более консервативна, чем мой публичный образ. На публике я дикая, сексуальная», — призналась Кардашьян. Она также добавила, что ей некомфортно говорить о сексе, но материнство сделало ее более уверенной в своей публичной сексуальности.
Другие сестры Кардашьян, кстати говоря, убежденные христиане: они ходят в церковь на большие праздники и крестят своих детей по всем канонам
Кардашьян заключила свое признание словами о том, что религия во многом сделала их теми, кем они являются сегодня: «Мы выросли в христианской вере — и наша рабочая этика и дисциплина закладывались в течение многих лет в католической школе».
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В апреле 2018 года Бибер опубликовал в своем инстаграме пасхальное послание: «Суть Пасхи не в кроликах: это напоминание о том, что мой
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Сексуальная революция, кажется, окончательно закончилась и пожрала своих детей: нынешние кумиры оказываются весьма религиозными и стесняются говорить о сексе
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