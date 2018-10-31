Как сэкономить тепло и электроэнергию

Жилые и общественные здания, производственные объекты предприятий являются одним из крупных потребителей тепловой и электрической энергии. Ежегодно в районе внедряются энергосберегающие мероприятия, позволяющие экономить тепловую и электрическую энергию, в том числе на протяжении осенне-зимнего периода.





В числе приоритетных мероприятий — модернизация систем теплоснабжения и замена тепловых сетей на более эффективные. В части передачи тепловой энергии по эксплуатируемым тепловым сетям, протяжённость которых в жилищно-коммунальном хозяйстве района составляет около 85 км, главное внимание уделяется заменам тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации и с неудовлетворительными теплотехническими характеристиками. А также проводится комплекс ремонтно-строительных работ, направленных на восстановление теплотехнических качеств ограждающих конструкций здания, утраченных в процессе физического износа.

В межотопительный период УКПП «Жилкомхоз» выполнена замена предельно изношенных тепловых сетей на предизолированные трубы по 6 объектам в г. Мстиславле, аг. Подлужье и аг. Копачи в объёме 3450 пог.м., что позволит получить условный годовой экономический эффект в размере 91,7 тонн условного топлива, что в денежном эквиваленте составляет 41, 4 тыс. рублей.

Одним из приоритетных мероприятий в районе, направленных на экономию теплоэнергии, является замена оконных блоков на окна из ПВХ в организациях и учреждениях района.

Например, замена ветхих оконных блоков в текущем году в объёме 106 м2 в ГУО «Ясли-сад №1 г. Мстиславля» предполагает получение условно-годового экономического эффекта в осенне-зимний период в объёме 6,2 тонны условного топлива, или 2,8 тыс. рублей.

Экономия электрической энергии предприятиями района характеризуется заменой газоразрядных ламп и неэффективных ламп накаливания на светодиодные.

К примеру, в ПУП «Мстиславльмолоко» было установлено 113 светодиодных энергоэффективных светильников, в УКПП «Жилкомхоз» заменён 131 светильник наружного уличного освещения на светодиодный. Подобная модернизация позволяет не только сократить потребление электрической энергии в несколько раз, но и продлить срок эксплуатации светильников, что существенно снижает затраты предприятий.

Возможность сэкономить деньги за пользование тепловой и электрической энергией есть не только у предприятий, организаций и учреждений района, но и у всех жителей. О том, что уходя надо гасить свет, закрывать зимой окна, с самого детства учат в детских садах, школах. Но почему-то эти обычные правила с возрастом люди забывают, и вспоминают лишь тогда, когда в жировке на оплату жилищно-коммунальных услуг видят кругленькую сумму.

Сэкономить семейный бюджет помогут следующие советы.





Экономим электрическую энергию.

При покупке новой бытовой техники обращайте внимание на класс энергоэффективности. Более высокий класс (А+, A или B) означает, что затраты электроэнергии будут меньше по сравнению с такими же приборами более низкого класса (C, D, E, F, G).

Электрические плиты, стиральные и посудомоечные машины, компьютеры, домашние кинотеатры и прочая бытовая техника расходуют много электроэнергии, причём даже в положении «режим ожидания». Не оставляйте оборудование в данном режиме, если вы ими не пользуетесь, отключайте их от сети.

Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное подключенным к розетке при отсутствии телефона, потребляет 95% энергии, в то время как всего 5% расходуется непосредственно при его заряде.

Используйте энергосберегающие лампы. Несмотря на свою большую стоимость, они потребляют энергии примерно на 80% меньше, чем традиционные лампы накаливания, а служат в 8-10 раз дольше.

Уходя, гасите свет! Это простое действие должно стать для вас хорошей привычкой, которая поможет сэкономить семейный бюджет.

Сохраним тепло дома.

Подумайте о замене окон на современные энергоэффективные, пластиковые либо деревянные. Двойное остекление позволит снизить потери тепла через оконные проёмы в несколько раз.

На зиму оконные рамы можно заклеить бумагой. Это следует делать с внутренней стороны и в безветренную погоду. Однако лучше применять специальные уплотняющие материалы, которые прослужат несколько лет. Те же материалы могут применяться для утепления входных дверей (в том числе и металлических).

Остекление балконов и лоджий позволяет снизить общие тепловые потери на 10%.

Между радиаторной батареей и стеной установите защитный экран из алюминиевой фольги. Фольга отражает тепло, излучаемое радиатором, и направляет его обратно в комнату. Благодаря этому можно сэкономить до 4% затрат на отопление.