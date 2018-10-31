﻿ Как сэкономить тепло и электроэнергию. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как сэкономить тепло и электроэнергию

01.11.2018 — Разное | Святло кастрычнiка (Мстиславль)  
Размер текста:
A
A
A

Жилые и общественные здания, производственные объекты предприятий являются одним из крупных потребителей тепловой и электрической энергии. Ежегодно в районе внедряются энергосберегающие мероприятия, позволяющие экономить тепловую и электрическую энергию, в том числе на протяжении осенне-зимнего периода.

Как сэкономить тепло и электроэнергию

В числе приоритетных мероприятий — модернизация систем теплоснабжения и замена тепловых сетей на более эффективные. В части передачи тепловой энергии по эксплуатируемым тепловым сетям, протяжённость которых в жилищно-коммунальном хозяйстве района составляет около 85 км, главное внимание уделяется заменам тепловых сетей со сверхнормативным сроком эксплуатации и с неудовлетворительными теплотехническими характеристиками. А также проводится комплекс ремонтно-строительных работ, направленных на восстановление теплотехнических качеств ограждающих конструкций здания, утраченных в процессе физического износа.

В межотопительный период УКПП «Жилкомхоз» выполнена замена предельно изношенных тепловых сетей на предизолированные трубы по 6 объектам в г. Мстиславле, аг. Подлужье и аг. Копачи в объёме 3450 пог.м., что позволит получить условный годовой экономический эффект в размере 91,7 тонн условного топлива, что в денежном эквиваленте составляет 41, 4 тыс. рублей.

Одним из приоритетных мероприятий в районе, направленных на экономию теплоэнергии, является замена оконных блоков на окна из ПВХ в организациях и учреждениях района.

Например, замена ветхих оконных блоков в текущем году в объёме 106 м2 в ГУО «Ясли-сад №1 г. Мстиславля» предполагает получение условно-годового экономического эффекта в осенне-зимний период в объёме 6,2 тонны условного топлива, или 2,8 тыс. рублей.
Экономия электрической энергии предприятиями района характеризуется заменой газоразрядных ламп и неэффективных ламп накаливания на светодиодные.

К примеру, в ПУП «Мстиславльмолоко» было установлено 113 светодиодных энергоэффективных светильников, в УКПП «Жилкомхоз» заменён 131 светильник наружного уличного освещения на светодиодный. Подобная модернизация позволяет не только сократить потребление электрической энергии в несколько раз, но и продлить срок эксплуатации светильников, что существенно снижает затраты предприятий.

Возможность сэкономить деньги за пользование тепловой и электрической энергией есть не только у предприятий, организаций и учреждений района, но и у всех жителей. О том, что уходя надо гасить свет, закрывать зимой окна, с самого детства учат в детских садах, школах. Но почему-то эти обычные правила с возрастом люди забывают, и вспоминают лишь тогда, когда в жировке на оплату жилищно-коммунальных услуг видят кругленькую сумму.

Сэкономить семейный бюджет помогут следующие советы.

Как сэкономить тепло и электроэнергию

Экономим электрическую энергию.

При покупке новой бытовой техники обращайте внимание на класс энергоэффективности. Более высокий класс (А+, A или B) означает, что затраты электроэнергии будут меньше по сравнению с такими же приборами более низкого класса (C, D, E, F, G).

Электрические плиты, стиральные и посудомоечные машины, компьютеры, домашние кинотеатры и прочая бытовая техника расходуют много электроэнергии, причём даже в положении «режим ожидания». Не оставляйте оборудование в данном режиме, если вы ими не пользуетесь, отключайте их от сети.

Зарядное устройство для мобильного телефона, оставленное подключенным к розетке при отсутствии телефона, потребляет 95% энергии, в то время как всего 5% расходуется непосредственно при его заряде.

Используйте энергосберегающие лампы. Несмотря на свою большую стоимость, они потребляют энергии примерно на 80% меньше, чем традиционные лампы накаливания, а служат в 8-10 раз дольше.

Уходя, гасите свет! Это простое действие должно стать для вас хорошей привычкой, которая поможет сэкономить семейный бюджет.

Сохраним тепло дома.

Подумайте о замене окон на современные энергоэффективные, пластиковые либо деревянные. Двойное остекление позволит снизить потери тепла через оконные проёмы в несколько раз.
На зиму оконные рамы можно заклеить бумагой. Это следует делать с внутренней стороны и в безветренную погоду. Однако лучше применять специальные уплотняющие материалы, которые прослужат несколько лет. Те же материалы могут применяться для утепления входных дверей (в том числе и металлических).
Остекление балконов и лоджий позволяет снизить общие тепловые потери на 10%.
Между радиаторной батареей и стеной установите защитный экран из алюминиевой фольги. Фольга отражает тепло, излучаемое радиатором, и направляет его обратно в комнату. Благодаря этому можно сэкономить до 4% затрат на отопление.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Вам может быть интересно
Рабочие будни грейдериста
Человек собаке — друг. Основные правила содержания животных в частных и многоквартирных домах и зачем регистрировать своего питомца...
Арифметика для родителей: за сколько можно собрать ребёнка в школу в Мстиславле
Когда можно собирать бруснику и клюкву?
 
 
Ссылка на источник 56
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жилые и общественные здания, производственные объекты предприятий являются одним из крупных потребителей тепловой и электрической энергии. Ежегодно в районе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа следующая страна-жертва ИГИЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Вороновская газета
Свислочская газета
Светлы шлях
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика