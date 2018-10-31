Детальные наблюдения вещества вблизи черной дыры

Это первый случай, когда вещество наблюдалось столь близко к «точке невозврата», и наиболее детальные на сегодняшний день наблюдения вещества, обращающегося по орбите, настолько близкой к черной дыре.

Сверхчувствительный приемник ESO GRAVITY позволил получить еще одно подтверждение устоявшегося представления о существовании сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Новые наблюдения выявили скопления газа, с огромной скоростью – около 30% световой – несущиеся по круговой орбите в непосредственной близости от ее горизонта событий. Это первый случай, когда вещество наблюдалось столь близко к «точке невозврата», и наиболее детальные на сегодняшний день наблюдения вещества, обращающегося по орбите, настолько близкой к черной дыре.

Используя приемник ESO GRAVITY на Очень Большом Телескопе (VLT) в режиме интерферометра, ученые из консорциума европейских институтов, в который входит и ESO [1], наблюдали вспышку инфракрасного излучения от аккреционного диска вокруг массивного объекта Стрелец A* в самом сердце Млечного Пути. Эти наблюдения стали долгожданным подтверждением того, что объект в центре нашей Галактики действительно, как это долго предполагалось, является сверхмассивной черной дырой. Вспышка была порождена веществом, находящимся на орбите, очень близкой к горизонту событий черной дыры. Таким образом, это самое детальное на сегодняшний день наблюдение вещества на столь близком расстоянии от черной дыры.