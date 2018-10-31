ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Необычные аксессуары для вашего авто

01.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
Размер текста:
A
A
A

Большинство автовладельцев любят приобретать самые разные аксессуары для автомобилей, с целью улучшения эксплуатационных качеств своего автомобиля. В свою очередь, изготовители гаджетов регулярно поставляют на автомобильный рынок новые устройства, способные удивить своими функциональными свойствами.

Камера Pearl Rear Vision — Если Вам показалось, что она лишь обычная камера для обозрения заднего вида, поверьте, Вам это лишь показалось. Данная модель прекрасно транслирует изображения заднего вида в момент движения авто в этом направлении. Прибор включает в себя такие детали:
– рамка, фиксирующая на номер машины (сзади) и вмонтированные в нее 2 HD камеры (ночного и дневного видения)
– модуль, заряжающий батарею от солнечного света

Необычные аксессуары для вашего авто

 
 
Ссылка на источник 74
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Большинство автовладельцев любят приобретать самые разные аксессуары для автомобилей, с целью улучшения эксплуатационных качеств своего автомобиля. В свою...
 
Новости дня
Новости разные
 
Cекреты идеального макияжа с красными губами. Пошаговая видеоинструкция от визажиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика