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Необычные аксессуары для вашего авто
01.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Большинство автовладельцев любят приобретать самые разные
Камера Pearl Rear Vision — Если Вам показалось, что она лишь обычная камера для обозрения заднего вида, поверьте, Вам это лишь показалось. Данная модель прекрасно транслирует изображения заднего вида в момент движения авто в этом направлении. Прибор включает в себя такие детали:
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Большинство автовладельцев любят приобретать самые разные аксессуары для автомобилей, с целью улучшения эксплуатационных качеств своего автомобиля. В свою...
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