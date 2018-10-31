Необычные аксессуары для вашего авто

Большинство автовладельцев любят приобретать самые разные аксессуары для автомобилей , с целью улучшения эксплуатационных качеств своего автомобиля. В свою очередь, изготовители гаджетов регулярно поставляют на автомобильный рынок новые устройства, способные удивить своими функциональными свойствами.

Камера Pearl Rear Vision — Если Вам показалось, что она лишь обычная камера для обозрения заднего вида, поверьте, Вам это лишь показалось. Данная модель прекрасно транслирует изображения заднего вида в момент движения авто в этом направлении. Прибор включает в себя такие детали:

– рамка, фиксирующая на номер машины (сзади) и вмонтированные в нее 2 HD камеры (ночного и дневного видения)

– модуль, заряжающий батарею от солнечного света



