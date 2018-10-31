FlexPai — первый в мире сгибаемый смартфон

Китайская компания Rouyu Technology, являющаяся одним из лидеров в исследовании и разработке гибких цветных дисплеев, первой в мире представила сгибаемый смартфон. Идея гаджета под названием FlexPai заключается в наличии большого экрана, как у планшета, который при ненадобности можно сложить пополам и пользоваться устройством в качестве смартфона.

В развёрнутом состоянии владельцу предлагается большой 7,8-дюймовый дисплей, удобный для просмотра видео, игр и чтения. В остальных случаях он складывается пополам, и получается обычный смартфон с экраном около 4 дюймов. Важно отметить, что дисплей новинки имеет толстые рамки.