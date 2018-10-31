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Продукты для оздоровления мозга

01.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Хорошая способность воспринимать новую информацию является одним из маркеров молодого мозга. Для поддержания этого качества полезно есть продукты, богатые витаминами группы В, которых много в морепродуктах и орехах, шпинате, моркови, кукуруза, фасоли, брокколи, говяжьей печени, селедке.

Так, для улучшения способности к концентрации мозгу необходимо железо. Чтобы получать его, нужно употреблять в пищу такие продукты, как гранаты, зеленые яблоки, гречка, черный хлеб, бобовые, яйца, творог, говяжья печень. Для стимулирования памяти врачи рекомендуют налегать на морковку, ананасы и авокадо.

Мозгу необходима глюкоза, при ее недостатке мы все начинаем хуже соображать. Ученые советуют отдавать предпочтение полисахаридам из овощей и фруктов, а также изделий из муки грубого помола.

 
 
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Хорошая способность воспринимать новую информацию является одним из маркеров молодого мозга. Для поддержания этого качества полезно есть продукты, богатые...
 
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