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Где прячутся наши негативные эмоции

01.11.2018 — Разное | Новости Хотимска  
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Мы все время стремимся двигаться вперед, порой забывая расслабиться и уделить себе самому немного внимания. Вместо того, чтобы принять, проанализировать и отпустить неприятные чувства, сейчас модно переносить всё «на ногах».

Мы думаем, что нам лучше игнорировать эмоции, и то, что мы притворяемся, будто их нет – должно заставить их уйти. По правде говоря, никакое отрицание не может решить проблему. Отодвинуть наши чувства в сторону – это держать себя в постоянном состоянии стресса и дискомфорта.

Психотерапевт и лицензированный соцработник Шон Гровер долгое время изучал, в каких местах прячутся подавленные эмоции. В своих исследованиях Гровер обнаружил, что разные негативные эмоции проявляются физически. Это явление называется «соматизация» — склонность испытывать психологический дискомфорт в виде физических симптомов.

 
 
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Мы все время стремимся двигаться вперед, порой забывая расслабиться и уделить себе самому немного внимания. Вместо того, чтобы принять, проанализировать и...
 
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