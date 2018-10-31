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В Китае появился полицейский участок без персонала
01.11.2018 — Разное | Новости Хотимска
Полицейский участок без персонала открылся в районе Чанлэ китайского города Фучжоу провинции Фуцзянь.
Он стал первым в Китае полностью автоматизированным полицейским участком, который работает круглосуточно и предоставляет услуги по пересечению границы, получению прописки и транспортному управлению.
На участке установлена технологии распознавания лиц, искусственного интеллекта. Чтобы воспользоваться услугами на месте, необходимо нажать на экран, затем можно будет оформить удостоверение личности, вид на жительство, примечание в выездной-въездной визе, осуществлять штрафование и конфискацию транспортного средства, контроль общественного порядка.
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Полицейский участок без персонала открылся в районе Чанлэ китайского города Фучжоу провинции Фуцзянь. Он стал первым в Китае полностью автоматизированным...
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