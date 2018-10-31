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БАТЭ обеспечил себе как минимум "золотой матч" по итогам сезона-2018. От титула борисовчан отделяет одно очко
БАТЭ обеспечил себе как минимум "золотой матч" по итогам чемпионата Беларуси-2018. Победив брестское "Динамо" в перенесенной встрече 18-го тура, борисовчане набрали 66 очков. Преимущество БАТЭ перед "Шахтером", идущим на втором месте, за четыре тура до конца сезона составляет 12 баллов.
Таким образом, "Шахтер" при самом удачном стечении обстоятельств — победы в четырех матчах и четыре поражения БАТЭ — сможет лишь сравняться с борисовчанами. В этом случае будет назначен "золотой матч".
Для того, чтобы завоевать 13-й подряд титул, БАТЭ в оставшихся встречах достаточно набрать лишь один балл.
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БАТЭ обеспечил себе как минимум "золотой матч" по итогам сезона-2018. От титула борисовчан отделяет одно очко
БАТЭ обеспечил себе как минимум "золотой матч" по итогам чемпионата Беларуси-2018. Победив брестское "Динамо" в перенесенной встрече 18-го тура, борисовчане набрали 66...
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