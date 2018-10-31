Таким образом, "Шахтер" при самом удачном стечении обстоятельств — победы в четырех матчах и четыре поражения БАТЭ — сможет лишь сравняться с борисовчанами. В этом случае будет назначен "золотой матч".





Для того, чтобы завоевать 13-й подряд титул, БАТЭ в оставшихся встречах достаточно набрать лишь один балл.



