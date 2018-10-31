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Военный эксперт: Если дойдет до этого, Россия нападет и на Грузию, и на Украину

01.11.2018 08:14 — Разное | Партизан  
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После заявления президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) появились версии о том, что Вашингтон может разместить ракеты у границ России.

Даже в экспертном сообществе Грузии начали говорить об этом и приветствовать эту инициативу. Многие грузинские эксперты считают, что если США захотят разместить ракеты средней и малой дальности на территории Грузии, то проблем не будет и грузинское правительство пойдет на встречу Штатам, ведь Запад фактически единственный гарант безопасности Грузии.



В беседе с haqqin.az ситуацию прокомментировал Михаил Барабанов, военный аналитик, эксперт Центра анализа стратегий и технологий. Возможность размещения американских ракет на территории Грузии он назвал «фантастикой в обозримом будущем».

«Более того, сама постановка такого вопроса может спровоцировать военные акции против Грузии со стороны РФ», - подчеркнул собеседник.

- Некоторые грузинские эксперты считают, что кроме НАТО и США никто не может дать какие-то гарантии Грузии.

- Ну пока что и США, и НАТО не хотят давать каких-то гарантий Грузии.

- Но если все-таки американские ракеты появятся, это приведет к переформатированию ситуации на Южном Кавказе? Может спровоцировать переход конфликтов (в том числе и карабахского) в горячую стадию?

- Они там не появятся, я повторюсь: думаю, что это полная фантастика.

- Но, тем не менее, в Тбилиси об этом говорят. И если теоретически предположить появление американских (НАТОвских) ракет возле Тбилиси, то что может сделать Россия? Не нападет же в открытую на Грузию, учитывая западный фактор.

- Я думаю, что если речь дойдет до таких вещей всерьез - именно что нападет. И на Украину нападет. Какой там западный фактор, речь будет идти фактически об угрозе ядерному потенциалу и центрам управления. Сам по себе вопрос о размещении ракет в Грузии или в Украине будет вторым «карибским кризисом», и Москва этого не допустит любой ценой.

 
 
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После заявления президента США Дональда Трампа о выходе Соединенных Штатов из договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) появились версии о том,...
 
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