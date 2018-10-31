Россия обсудит с Ираном и Индией запуск альтернативы Суэцкому каналу

Новый транспортный коридор «Север — Юг» составит в длину 7,2 тысячи километров, пишет «Царьград». Он позволит сократить время и стоимость перевозки грузов на 30-40%, передает агентство Nation News. Объем ежегодных грузоперевозок составит 20-30 млн тонн.





Предполагается, что грузы будут отправляться из Индии в иранский город Бендер-Энзели, после чего — в Астрахань через Каспийское море, сообщает RT. Оттуда они направятся в Европу по железнодорожным путям.



