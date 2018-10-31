Названа причина крушения вертолета владельца ФК Лестер

Отмечается, что основной причиной трагедии стала неисправность рулевого винта.

Напомним, крушение вертолета произошло вечером 27 октября после матча Английской премьер-лиги между Лестером и Вест Хэмом. Вертолет Шриваддханапрабхи поднялся в воздух, а через несколько минут упал вблизи стадиона и взорвался.

Находившиеся на борту владелец Лестер, два сотрудника команды, пилот и еще одна пассажирка погибли.