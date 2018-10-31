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Беларусь поднялась на 37-е место в рейтинге Doing Business

01.11.2018 08:01 — Разное | Партизан  
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В среду Всемирный банк опубликовал на своем сайте рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business. В этом году Беларусь вновь поднялась на 37-е место среди 190 государств.

Как следует из рейтинга Doing Business, Беларусь расположилась на 37-м месте. В прошлом году республика находилась на 38-й строчке.
 
Самые лучшие позиции у Беларуси по параметрам «регистрация собственности» (5-е место) и «подключение к системе электроснабжения» (20) и «международная торговля» (25). Самые низкие показатели зарегистрированы по «налогообложению» (99), «получению кредитов» (85) и «разрешению неплатежеспособности» (72).
 
В топ-10 стран с благоприятными условиями для ведения бизнеса вошли Новая Зеландия, Сингапур, Дания, Гонконг, Корея, Грузия, Норвегия, США, Великобритания и Македония.
 
Самые последние места в рейтинге занимают Демократическая Республика Конго, Южный Судан, Ливия, Йемен, Венесуэла, Эритрея и Сомали.
 
Что касается соседей Беларуси, самая лучшая позиция – у Литвы, которая занимает 14-е место. Латвия находится на 19-м месте, Россия – на 31-м, Польша – на 33-м, Украина – на 71-м.


 
 
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В среду Всемирный банк опубликовал на своем сайте рейтинг легкости ведения бизнеса Doing Business. В этом году Беларусь вновь поднялась на 37-е место среди 190 государств.
 
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