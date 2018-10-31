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Названа следующая страна-жертва ИГИЛ

01.11.2018 07:51 — Разное | Партизан  
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Американское издание National Interest утверждает, что следующей страной, где ИГИЛ может укрепить свои позиции, станет Иордания.




Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению авторов статьи, несмотря на то, что Иордания закрепила за собой славу ключевого союзника США в регионе в борьбе с ИГИЛ, Хашимитское королевство находится в серьезной опасности.

Издание отмечает, что иорданцы находятся на третьем месте по численности среди иностранных боевиков ИГИЛ. Их общая численность в рядах террористов оценивается в три тысячи человек.

Помимо этого, авторы отмечают, что угроза дестабилизации обстановки в стране усугубляется проблемами безработицы, нищеты, слабого управления и религиозного экстремизма.

В связи с поражениями ИГИЛ в Сирии и Ираке авторы ожидают скорого возвращения боевиков на родину.

Набравшиеся опыта реальных боевых действий и идеологически подкованные террористы будут представлять серьезную угрозу безопасности внутри страны, считает издание.

National Interest подчеркивает, что угрозу также будут представлять беженцы из Сирии, численность которых в Иордании оценивается примерно в 658 тысяч человек от общего населения страны в 9,5 миллиона жителей.

Из-за плохих условий пребывания они представляют благодатную почву для семян радикализма, и поэтому могут присоединиться к террористам.


Авторы отмечают, что проблема экстремизма в стране приобретает все более острый характер с 2015 года.

В августе 2018 года в результате теракте в городе Эс-Салт погибли четыре иорданских офицера службы безопасности, еще 16 местных жителей пострадали.

Впоследствии были арестованы пятеро экстремистов.

Неподалеку от места теракта были обнаружены многочисленные устройства, которые злоумышленники планировали применить для новых атак


 
 
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Американское издание National Interest утверждает, что следующей страной, где ИГИЛ может укрепить свои позиции, станет Иордания.
 
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