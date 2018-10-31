Источники: за попытку дать взятку задержан Аркадий Израилевич

Действительно, Аркадий Израилевич последний раз был онлайн в мессенджерах в 9 утра вторника, его мобильный и домашний номера молчат.





Издание связалось с адвокатом Израилевича, Еленой Колозаевой. Та не стала опровергать информацию о задержании, сказав лишь, что «пока не готова об этом говорить».





«Ежедневник» ставил Израилевича на 98-е место в рейтинге самых успешных и влиятельных бизнесменов страны. Издание перечисляло список его активов. Израилевич занимался инвестициями в недвижимость (Виктория Плаза, Парк Плаза, жилые дома, Парк Авеню на берегу Свислочи, проект бизнес-центра на Заславской). Кроме того, он имел интересы в торговле нефтепродуктами, а также был причастен к асфальтобетонному заводу в Минске





При этом Аркадий Израилевич вел себя нетипично для белорусского бизнесмена: в то время, как все остальные богатые люди стараются появляться в СМИ только по позитивным поводам, скандальные поступки Израилевича общество обсуждало чуть ли не ежемесячно.





Так, известность он получил из-за косвенной причастности к ресторану «Поедем поедим» в Куропатах.





Израилевич даже подавал в суд на издание «Новы час», однако проиграл процесс.





После он на видео дрался с активистами «Куропатской вахты», публично радовался их задержаниям.





Касательно репрессированных людей в самих Куропатах Израилевич сказал так:





«Возможно, там лежат те, кого и надо было расстрелять».





Но особенное возмущение у людей, даже никак не ангажированных в куропатское противостояние, Израилевич вызвал своим поступком в отношении ведущего Юрия Таболина — истории нет еще и недели.





Суть конфликта, который произошел 27 октября в Минске, была в том, что дорогая машина Израилевича была припаркована на месте для инвалидов. В результате Таболин, который имел право стоять на этом месте, подпер «Бентли» Израилевича.





По словам Таболина, через полчаса ему позвонили со словами «убери машину, а то нечего будет убирать», а потом еще и отругали в духе «не зря тебя природа обделила».





Чтобы уладить конфликт, Израилевич предлагал Таболину приехать к нему на офис и взять деньги, но тот отказался.





На момент публикации связаться с силовыми органами возможности нет, информация будет обновляться.



