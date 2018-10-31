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Люксовый уход по цене масс-маркета. 10 косметических новинок октября, которые стоит попробовать

01.11.2018 08:40 — Разное | Tut.by  
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За год косметические компании выпускают на рынок сотни новых продуктов. Уследить за всеми просто невозможно, но редакция LADY решила попробовать: в первый день ноября рассказываем вам об интересных новинках, которыми нас порадовал октябрь.

Традиционно в нашем обзоре лишь те средства, которые уже доступны для жителей Беларуси — в стационарных магазинах или же онлайн. Что стоит внести в свой wish-лист, а на что лучше не тратить деньги? Давайте выясним.

До зимних праздников еще жить и жить, а в магазинах уже вовсю продают рождественские коллекции. Тенденцию поддержал, в частности, бренд Hourglass: в октябре он выпустил на рынок сразу две лимитированные палетки Ambient lighting edit — Unlocked и Volume 4.

Средства Hourglass — удовольствие не из дешевых, но сейчас по цене двух полноразмерных продуктов можно получить шесть, только в мини-формате.



Отличная новость: любимые многими тени Relouis PRO теперь можно приобрести в рефилах и собрать в магнитный планшет! И получить именно ту палетку, которая подходит вам. Кстати, помимо теней в новом формате также представлены румяна, скульптор и хайлайтеры из линейки PRO.


Канадский концерн Deciem, в состав которого входит знаменитый бренд The Ordinary, недавно прекратил свою работу. Правда, ненадолго, но на его место тут же появился претендент: MakeUp Revolition, прославившийся бюджетными копиями люксовой косметики, взял и скопировал практически весь ассортимент The Ordinary. Удались ли простые составы Revolution Skincare (именно под такой маркой выходят ухаживающие средства), судить не беремся, но гуманный ценник позволяет поэкспериментировать.


VICHY пополнил ассортимент минеральных масок: в линейке появилась восстанавливающая маска с алоэ вера и детокс-маска с древесным углем. Первая призвана успокаивать кожу и уменьшать ощущение стянутости (то, что нужно в холода), вторая — глубоко очищать. Как и предыдущие «минеральные» запуски, эти маски представлены также в формате саше на 2 применения: есть шанс за небольшую сумму удостовериться в действенности средства.



Расширением уже существующей гаммы средств занялся в этом месяце и "Витэкс": компания добавила несколько новых продуктов в линейку LuxCare. Нас больше всего заинтересовали крем-lux для век с массажным аппликатором (в составе — кофеин, незаменимый помощник в борьбе с незначительной отечностью) и легкий СС-крем. Стоит попробовать!



Кстати, у Lumene тоже вышел тонирующий крем с легким покрытием. Производитель заверяет, что Instant glow Skin fresh tint объединил в себе свойства и ухода, и макияжа, а гелевая текстура — идеальный вариант для любого типа кожи. Тон представлен в трех универсальных оттенках: светлом, среднем и темном.


О тех, кто не любит вечно сползающие с лица гидрогелевые патчи, позаботилась молодая белорусская марка Masstige и выпустила гель-патч для зоны вокруг глаз. По сути это что-то вроде маски, которую можно использовать даже в качестве ночного ухода. В настоящий патч она по истечении времени не превращается, но в том и удобство: теперь средство останется именно там, где ему следует быть.


 
Теги: Новости
 
 
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Уследить за всеми просто невозможно, но редакция LADY решила попробовать и собрала для вас интересные новинки месяца.
 
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