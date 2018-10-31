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Cекреты идеального макияжа с красными губами. Пошаговая видеоинструкция от визажиста

01.11.2018 08:50 — Разное | Tut.by  
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Хеллоуин позади, и, надеемся, все, кто хотел, наигрались с оригинальными образами. Время вернуться к классике, которая не эпатирует, а делает нас прекрасными. Визажист Алеся Волкова дает пошаговую видеоинструкцию по созданию голливудского образа с красными губами. Смотрите — и пробуйте.

Что делает Алеся:

1. Начинаем с подготовки кожи: наносим питательную базу (или базу по типу кожи), а затем увлажняем губы. Подготовить кожу губ очень важно, так как от этого зависит, как будет смотреться на ней красная помада.

2. Делаем прорисовку ресничного ряда или небольшую стрелку. Я выбираю коричневый карандаш. Если у вас яркая, контрастная внешность и/или смуглая кожа, лучше берите черный карандаш. Этот шаг делаем до нанесения тональной основы, так как это позволит прикасаться к лицу, не боясь смазать тон.

3. Наносим тон. Я выбираю для себя тон с персиковым подтоном, так как, во-первых, такой тон красиво выглядит на любой коже, а во-вторых, именно персиковый подтон мне подходит больше всего. Тон наношу кистью и вбиваю его с помощью спонжа. В итоге кожа выглядит идеально, но лицо не перегружено.

4. Припудриваем тон. Используем легкую нематирующую пудру.

5. Затем приступаем к расставлению акцентов на лице. Хайлайтер наносим на выступающие точки лица: скулы, спинку носа, а также на внутренний уголок глаз и галочку над верхней губой. После этого делаем скульптуру лица. Я использую теплый бежевый оттенок, потому что он идеально подходит к температуре моей кожи.

6. Подготавливаем глаза к нанесение теней. Используем стойкие кремовые тени под цвет кожи. На них сухие тени будут выглядеть значительно ярче. Ждем, пока они подсохнут.

7. В это время занимаемся оформлением бровей. Заполняем пробелы карандашом и причесываем волоски прозрачным гелем.

8. Наносим скульптурирующую тень на внешний угол глаза и растушевываем в складку века. После этого берем более темный коричневый цвет и делаем рисунок теней более глубоким.

Правило: чем больше глаза относительно губ, тем меньше на них может быть мейкапа. В некоторых случаях можно обойтись 1−2 слоями туши. Если же глаза у вас небольшие, без теней не обойтись — иначе губы будут выглядеть непропорционально.

9. Наносим два слоя туши от корня. Делаем ресницы выразительными, но аккуратными.

10. Начинаем оформлять губы. Я выбрала теплый красный оттенок помады с кремовой текстурой. Наносим сначала на нижнюю губу во все места, не касаясь контура. А затем остатками на кисти, прижимая ее к коже, делаем контур. На нижней губе он должен быть строго полукруглым. Оформление верхней губы начинаем с прорисовки галочки, а затем соединяем внешний угол с верхним. Делаем так с обеих сторон.

11. После нанесения первого слоя делаем внешний контур. Для этого скошенной кистью и консилером обозначаем внешний контур губ, исправляем несовершенства.

12. Затем промакиваем салфеткой первый слой помады и наносим второй.

13. После этого дорабатываем макияж. Усиливаем коррекцию лица и макияж глаз с помощью скульптуры. Делаем это, потому что после нанесения яркого цвета весь мейкап бледнеет.

14. Один из заключительных этапов — нанесение персиковых румян, которые становятся промежуточным цветом между коричневыми тенями и красной помадой. Так макияж выглядит наиболее гармонично.

15. Последний шаг в моем макияже — использование консилера, который позволяет сделать макияж чистым.

Напоминаем, чтобы получить макияж от Алеси, вам нужно отправить письмо по адресу lina@tutby.com. Напишите, почему вам нужна помощь визажиста, не забудьте прикрепить фото, а также указать телефон для связи (если не прикрепить фото и не указать телефон (а вы часто так делаете) — чуда не случится). Ждем ваших писем.

 
 
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Как сделать эффектный вечерний макияж и выбрать идеальную красную помаду, показывает визажист Алеся Волкова.
 
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