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Космический телескоп "Кеплер" больше не будет работать на NASA

01.11.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
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NASA официально прекращает работу космического телескопа "Кеплер", который проработал в космосе девять лет, обнаружив за это время более 2,6 тысячи планет за пределами Солнечной системы. "Кеплер" успел завершить 18 научных кампаний, хотя изначально предполагалось лишь 10. 

У аппарата закончилось топливо, и стало невозможным корректировать его положение в пространстве, придерживаясь необходимой для космических наблюдений ориентацию.

Космический телескоп "Кеплер" больше не будет работать на NASA

"Кеплер" превзошел все наши ожидания и открыл дорогу для новых исследований и поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами. Он продемонстрировал нам, как много существует плане. Его открытия позволили увидеть в новом свете место человечества во Вселенной и дали почву для новых изысканий", - прокомментировал заместитель руководителя управления научных миссий NASA Томас Цурбухен.

Космический телескоп был запущен 6 марта 2009 года. В 2013 году из-за поломки гироскопа его работа была прекращена, однако инженеры смогли, используя излучение Солнца, восстановить ориентацию аппарата. В 2014 году началась новая миссия К2. Продолжит искать экзопланеты космический телескоп TESS, запущенный в космос в апреле. На начало 2019 года также запланирован запуск в космос нового телескопа CHEOPS, созданного Европейским космическим агентством.

 
 
Ссылка на источник 24
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NASA официально прекращает работу космического телескопа "Кеплер", который проработал в космосе девять лет, обнаружив за это время более 2,6 тысячи планет...
 
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