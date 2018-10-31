NASA официально прекращает работу космического телескопа "Кеплер", который проработал в космосе девять лет, обнаружив за это время более 2,6 тысячи планет за пределами Солнечной системы. "Кеплер" успел завершить 18 научных кампаний, хотя изначально предполагалось лишь 10.

У аппарата закончилось топливо, и стало невозможным корректировать его положение в пространстве, придерживаясь необходимой для космических наблюдений ориентацию.





"Кеплер" превзошел все наши ожидания и открыл дорогу для новых исследований и поиска жизни в Солнечной системе и за ее пределами. Он продемонстрировал нам, как много существует плане. Его открытия позволили увидеть в новом свете место человечества во Вселенной и дали почву для новых изысканий", - прокомментировал заместитель руководителя управления научных миссий NASA Томас Цурбухен.

Космический телескоп был запущен 6 марта 2009 года. В 2013 году из-за поломки гироскопа его работа была прекращена, однако инженеры смогли, используя излучение Солнца, восстановить ориентацию аппарата. В 2014 году началась новая миссия К2. Продолжит искать экзопланеты космический телескоп TESS, запущенный в космос в апреле. На начало 2019 года также запланирован запуск в космос нового телескопа CHEOPS, созданного Европейским космическим агентством.