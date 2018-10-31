ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минские школьники продегустируют блюда, которые планируется включить в школьное меню

01.11.2018 08:05 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

Исследование вкусовых предпочтений учеников проведут в школах и гимназиях Минска, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на отдел общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

"Мы хотим изучить вкусовые предпочтения школьников, чтобы меню учреждений общего среднего образования города было составлено из блюд, которые детям нравятся. Для проведения исследования определены по одной-две школы в каждом районе Минска. После осенних каникул мы предложим ребятам несколько вариантов блюд, которые ранее не входили в меню. Школьники их попробуют, оценят внешнюю привлекательность и выскажут свое мнение. Также планируем провести среди учеников анкетирование", - цитирует агентство представителя организации.

Блюда будут состоять из продуктов, разрешенных к использованию в детском питании. Новое меню для школьного общепита разрабатывается с учетом сезонности. Так, с наступлением зимнего периода в рацион включат салаты, супы, гарниры с квашеной капустой и т.п.

Сегодня стоимость обеденного комплекса в учреждениях общего среднего образования, в который входят закуска, суп, горячее с гарниром и напиток, составляет Br2,30-2,50.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Исследование вкусовых предпочтений учеников проведут в школах и гимназиях Минска, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на отдел общественного питания...
 
Новости дня
Новости разные
 
Названа причина крушения вертолета владельца ФК Лестер
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.10.2018
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.11.2018
Mir24.TV Belarus
Міёрскія навіны
Газета Авангард
Свислочская газета
Светлы шлях
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика