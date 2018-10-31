Минские школьники продегустируют блюда, которые планируется включить в школьное меню

Исследование вкусовых предпочтений учеников проведут в школах и гимназиях Минска, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на отдел общественного питания Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

"Мы хотим изучить вкусовые предпочтения школьников, чтобы меню учреждений общего среднего образования города было составлено из блюд, которые детям нравятся. Для проведения исследования определены по одной-две школы в каждом районе Минска. После осенних каникул мы предложим ребятам несколько вариантов блюд, которые ранее не входили в меню. Школьники их попробуют, оценят внешнюю привлекательность и выскажут свое мнение. Также планируем провести среди учеников анкетирование", - цитирует агентство представителя организации.

Блюда будут состоять из продуктов, разрешенных к использованию в детском питании. Новое меню для школьного общепита разрабатывается с учетом сезонности. Так, с наступлением зимнего периода в рацион включат салаты, супы, гарниры с квашеной капустой и т.п.

Сегодня стоимость обеденного комплекса в учреждениях общего среднего образования, в который входят закуска, суп, горячее с гарниром и напиток, составляет Br2,30-2,50.