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Минские школьники продегустируют блюда, которые планируется включить в школьное меню
Исследование вкусовых предпочтений учеников проведут в школах и гимназиях Минска,
"Мы хотим изучить вкусовые предпочтения школьников, чтобы меню учреждений общего среднего образования города было составлено из блюд, которые детям нравятся. Для проведения исследования определены по одной-две школы в каждом районе Минска. После осенних каникул мы предложим ребятам несколько вариантов блюд, которые ранее не входили в меню. Школьники их попробуют, оценят внешнюю привлекательность и выскажут свое мнение. Также планируем провести среди учеников анкетирование", - цитирует агентство представителя организации.
Блюда будут состоять из продуктов, разрешенных к использованию в детском питании. Новое меню для школьного общепита разрабатывается с учетом сезонности. Так, с наступлением зимнего периода в рацион включат салаты, супы, гарниры с квашеной капустой и т.п.
Сегодня стоимость обеденного комплекса в учреждениях общего среднего образования, в который входят закуска, суп, горячее с гарниром и напиток, составляет Br2,30-2,50.
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Исследование вкусовых предпочтений учеников проведут в школах и гимназиях Минска, сообщает агентство "Минск-Новости" со ссылкой на отдел общественного питания...
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